Переписана на офшор фірма менеджера Коломойського заборгувала півмільярда «дочці» «Укрнафти»

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з ТОВ «Компанія «Енергоальянс» на користь нафтогазовидобувного управління «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 493 млн грн основного боргу та 73 млн грн штрафу. Про це свідчить рішення суду від 21 серпня 2017 року.

У грудні 2010 року «Полтаванафтогаз» уклало з ТОВ «Компанія «Енергоальянс» договір комісії, згідно з яким останнє отримало право продавати споживачам газ «Полтаванафтогазу». У період з 15 по 30 жовтня 2015 року сторони підписали 13 додаткових угод на загальну суму 500,77 млн грн.

Левову частку обсягів газу купив «Одеський припортовий завод» – загалом 54 287 тис. м3, за реалізацію яких «Полтаванафтогаз» мав отримати 400,54 млн грн. Ще 11 959 тис. м3 придбало ПАТ «Полтаваобленерго» та 490 тис. м3 – підконтрольне «Привату» ПАТ «Ексімнафтопродукт».

Заборгованість «Енергоальянсу» перед «Полтаванафтогазом» за цими угодами склала 493,72 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ розслідує провадження стосовно колишніх першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи і першого заступника голови правління «ОПЗ» Миколи Щурікова. Останнього у січні 2017 року суд визнав потерпілим у справі.

Перелома та Щуріков були затримані у липні 2016 року за обвинуваченням у розтраті майна «ОПЗ» шляхом зайвої сплати коштів на рахунки ТОВ «Компанія «Енергоальянс», як посередника у постачанні видобутого «Укрнафтою» газу.

Як підозрювало слідство, вони організували закупівлю природного газу для потреб «ОПЗ» за завищеними цінами, чим завдали державі збитків на 205,18 млн грн.

За інформацією НАБУ, загальна сума закупівель за договорами з ТОВ «Енергоальянс» у травні-грудні 2015 року перевищує 4 мільярди гривень. 3% від загальної суми закупівлі залишались на рахунках «Енергоальянсу», а інші повинні були потрапити на рахунки ПАТ «Укрнафта».

Торік ТОВ «Компанія «Енергоальянс» належала Євгену Засіменку (70%) та Ростиславу Дуброву (30%), однак, в квітні 2016 фірму зареєстрували на прописану у офшорному Белізі компанію «Деріел Лімітед».

Керівником фірми зі статутним фондом 7,4 тис грн залишається Ростислав Дубров – чоловік в.о. начальника управління аудиту головного управління ДФС у Дніпропетровській області Людмили Дубрової.

Євген Засіменко – голова правління ПАТ «Полтаваобленерго», основними акціонерами якого є Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. За інформацією «Економічної правди», торік бізнесмени «розділили» підконтрольні їм обленерго таким чином, що «Сумиобленерго» та «Чернігівобленерго» відійшли «Енергетичному стандарту» Григоришина, а «Полтаваобленерго» – групі «Приват».

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