Оточення Атрошенка за 55 мільйонів відремонтує одну з найбільших вулиць Чернігова

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 19 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Шляхо-будівельне управління №14» капітальний ремонт вулиці Рокосовського за 54,82 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2018 року відремонтують одну з найбільших вулиць Чернігова, а саме влаштують дорожній одяг проїжджої частини, тротуари, велодоріжки, зупинкові майданчики, розділювальну смугу та дощову каналізацію, встановлять огородження, знаки і квіткові чаші, нанесуть розмітку. Гарантійний строк становить п’ять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 на модифікованому бітумі коштує 1 990 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Нещодавно на торгах КК «Київавтодор» ціна такого асфальтобетону із полімером (Б-20 МКА) становила 1 930 грн./т.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу В марки 2 придбають по 1 600 грн./т.

Бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 замовили по 10 тис грн./т. У липні на виграному білорусами тендері Черкаської САД він коштував 9 750 грн./т.

Кубометр бетону В15 [М200] більше 40 мм обійдеться у 1 019 грн., щебеню М1000 фракції 20-40 мм – у 400 грн., а природного рядового піску – в 80 грн., що загалом відповідає ринку та іншим тендерам.

Бортові камені БР100.30.18 коштують 156 грн./шт., БУ300.30.32 – по 593 грн./шт. Перший тип Черкаська САД замовляла по 150 грн./шт.

На заробітну плату піде 1,68 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже піввідсотка – 222 тис грн.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 54,86 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було колективне підприємство «Ніжинська пересувна шляхобудівельна механізована колона», засноване фізособами, список яких реєстр не розкриває. Керівником є Михайло Гавриленко.

Фірмою «ШБУ № 14» керує Олександр Харчук, екс-депутат Чернігівської облради від Партії регіонів, який раніше був співвласником.

Засновниками є Костянтин Будьонний та його ж ТОВ «Кабельний телевізійний центр м. Чернігова», де партнерами є Світлана Лакишек і ТОВ «І.Т.Т.» Наталії Дьякової. Будьонний раніше був партнером мера Чернігова Владислава Атрошенка (Блок Петра Порошенка) по ТОВ «Ріел Ко.». Зараз частку Будьонного у цій фірмі має Микола Лакішек.

Підписантом «ШБУ №14» є Тетяна Нагорна – екс-директор ДП «Тех-Сервіс» ТОВ «Телеорганізація «Ніса», співвласниками якого є Владислав Атрошенко і Світлана Лакишек.

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