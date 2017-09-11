Луганське обленерго скасувало рішення Кабміну щодо оплати боргів ЛНР українською Луганщиною

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Суд визнав незаконним підхід черговості розрахунків за електроенергію на території Луганської та Донецької областей, в результаті якого жителі підконтрольних Україні територій Луганщини та Донеччини оплачували борги за електроенергію жителів окупованих частин областей. Про це свідчить постанова Окружного адміністративного суду Києва.

Своє рішення суд аргументував тим, що тимчасово непідконтрольні державній владі території не охоплюють Донецьку та Луганську області цілком. При цьому, Кабмін постановив, що розрахунки за електроенергію неконтрольованими територіями здійснюватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання як першочергові в обсягах загальних платежів за Донецькою та Луганською областями, що є незаконним.

Нагадаємо, у 2015 році Кабмін Арсенія Яценюка визначив ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» єдиним постачальником електроенергії на Луганщині і зобов’язав постачати електроенергію на непідконтрольну українській владі територію області. На виконання Постанови №263, ДП «Енергоринок» та ТОВ «ЛЕО» уклали договір купівлі різниці перетоків електроенергії, переміщеної з контрольованої на неконтрольовану територію.

У травні 2016 року уряд, на той час уже очолюваний Володимиром Гройсманом, вніс зміни до Постанови №263, якими затвердив новий порядок розрахунків за електроенергію на територіях Луганської та Донецької областей.

Отримані компанією «ЛЕО» кошти від споживачів підконтрольних територій Луганської області, почали зараховувати на рахунки «Енергоринку» в якості оплати за електроенергію, поставлену на неконтрольовану територію. Щомісячно «ЛЕО» постачало на окуповані території електроенергії на 300 млн грн.

За неповні розрахунки з «Енергоринком» у грудні 2016 року НКРЕКП наклала на «ЛЕО» фінансові санкції – обов’язкове утримання у вигляді щоденних відрахувань розміром 8,5-20 млн грн. При цьому, як повідомляв директор «ЛЕО» Володимир Грицай, компанія отримувала на підконтрольній території 3-4 млн грн за добу.

Також, НКРЕКП встановила для «ЛЕО» «нульовий» алгоритм, тобто, усі отримані компанією кошти мали відразу переводитися на рахунки ДП «Енергоринок».

Як повідомляли у компанії, станом на 1 березня 2017 року споживачі заборгували «ЛЕО» 5,5 млрд гривень. 80% заборгованості обліковується за споживачами з неконтрольованих Києвом територій – майже 5 млрд гривень. Тоді ж повідомлялось, що борг «ЛЕО» перед «Енергоринком» становить близько 5,2 млрд гривень.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та ДП «Енергоринок» дозволили «ЛЕО» припинити поставки електроенергії на окуповану частину Луганщини лише 25 квітня цього року.

Сьогодні суди розглядають низку справ за позовом ДП «Енергоринок» проти «ЛЕО» про стягнення заборгованості за період дії змін щодо розрахунків між сторонами. Усі вони зупинені до остаточного вирішення Окружним адміністративним судом Києва справи № 826/13109/16.

З останньої ухвали у справі відомо, що Кабінет міністрів України подавав апеляційну скаргу на постанову Окружного адмінсуду Києва, однак суд залишив її без руху, оскільки Державна казначейська служба України не перерахувала кошти на сплату судового збору.

Додамо, у червні цього року голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз запропонував передати «ЛЕО» в управління Кабміну на період проведення АТО.

Також, на початку вересня віце-прем’єр-міністр з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що Міненерговугілля розробило план реструктуризації боргів непідконтрольних територій за електроенергію, щоб вони не впливали на інші борги ТОВ «ЛЕО».

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» входить до групи компаній «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина.

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