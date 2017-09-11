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Французи за $1,3 мільйона допоможуть «Нафтогазу» з можливим продажем активів у Єгипті

11 Вересня 2017

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 7 вересня уклало угоду з компанією «Lazard Freres SAS» (Франція) про інвестиційно-банківські послуги на $1,25 млн, або 32,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників. На перший з них прийшло лише ТОВ «Ернст енд Янг», а на другий – тільки нинішній підрядник.

До кінця 2018 року надаватимуть інвестиційно-банківські послуги щодо активів «Нафтогазу», пов’язаних із розвідкою, розробкою і видобуванням вуглеводнів у Єгипті. За словами голова правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вони є неприбутковими, тому держкомпанія розглядає можливість їх продати. Мова йде про три концесійні угоди «Нафтогазу» і Єгипту про нафтову розвідку та експлуатацію:

  • від 13 грудня 2006 року з «The Egyptian General Petroleum Corporation And The National» щодо території Alam El Shawish у Західній пустелі;
  • від 7 лютого 2012 року з «Ganoub El Wadi Petroleum Holding» щодо території Wadi El Mahareeth у Східній пустелі;
  • від 7 лютого 2012 року з «Ganoub El Wadi Petroleum Holding» щодо території South Wadi El Mahareeth у Східній пустелі.

Ціна угоди на 14% нижча від очікуваної вартості закупівлі в $1,45 млн., або 37,67 млн грн.

Керуючим директором «Lazard Freres SAS» є сербський економіст і колишній політик Божидар Джеліч.

Нагадаємо, у 2015 році уряд за пропозицією Міністерства фінансів визначив монополію двох фірм на допомогу державним позичальникам, які хочуть реструктуризувати свої зовнішні борги. «Lazard Freres SAS» визначено фінансовим радником, а «White & Case LLP» (Британія) – юридичним радником. Відтоді Департамент фінансів КМДА уклав із французькою фірмою дві угоди щодо обслуговування зовнішнього боргу Києва на загальну суму $1,17 млн.

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