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Аваківська Нацакадемія під виглядом реконструкції намагається збудувати житлові багатоповерхівки

11 Вересня 2017

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) не надав Національній академії внутрішніх справ містобудівні умови та обмеження (МУО) для проектування об’єкта реконструкції житлових будинків (гуртожитків) у Солом’янському районі Києва на вул. вул. Кудряшова, 8-10. Про це свідчить рішення Київмістобудування від 31 липня.

У травні 2017 року Київська міська держадміністрація надала академії в постійне користування дві земельні ділянки загальною площею 1,62 га для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитку на вул. Кудряшова, 8-10 із земель державної власності: 1,49 га (кадастровий номер 8000000000:72:143:0005) та 0,13 га (кадастровий номер 8000000000:72:143:0105).

Після чого Нацакадемія звернулася до Департаменту містобудування та архітектури, щоб отримати МУО. Київмістобудування відмовився їх надати, оскільки не отримав від вузу документів, необхідних для прийняття рішення про надання МУО.

У своїй відмові Департамент пояснив, що реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій. А за намірами, які викладені в містобудівних розрахунках академії, передбачається не реконструкція, а демонтаж існуючих будівель (навчального корпусу, гуртожитків, гаражу, майстерні, спортивного майданчику, будівлі охорони, КПП), а на їх місці – нове будівництво багатоповерхових житлових будинків.

Департамент зазначив, що академії необхідно доопрацювати містобудівний розрахунок, привести наміри забудови та параметри об’єкту до єдиного рішення, врахувавши цільове та функціональне призначення ділянки та вимоги закону про охорону культурною спадщини, а також надати графічну частину містобудівного розрахунку.

За даними системи «Прозорро», у червні 2017 року Нацакадемія за 58 тис грн. замовила ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» послуги з обстеження та оцінки технічного стану будівель на вул. Кудряшова, 8-10.

З травня 2014 року ректором академіє є Володимир Чернєй. Згідно з декларацією за 2016 рік він володіє садовим будинком площею 160 кв м, має 0,09 га землі та об’єкт незавершеного будівництва на 340 кв м, а на його дружину Ніну Чернєй записано будинок на 370 кв м, квартиру на 118 кв м та шість земельних ділянок загальною площею 3,12 га. Володимир Чернєй також має автомобіль Ауді А6 2009 р.в.

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