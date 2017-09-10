Мільйон на люксову Toyota для керівництва поліції в Маріуполі вийняли з бюджету Покровська (документ)

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КП «Покровськводоканал» придбало нове авто Toyota Camry вартістю 886 тис грн. за кошти міського бюджету міста Покровськ Донецької області.

Про це комунальне підприємство повідомило у відповідь на інформаційний запит «Наших грошей».

В КП пояснили, що рішення про виділення коштів на купівлю авто міська рада Покровська проголосувала 5 травня 2017 року під номером 7/34-1.

Даним рішенням депутати виділили із спецфонду на придбання спецтехніки для ЖКГ 2,88 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня влада Покровська зібрала позачергову сесію міськради для погодження рішення «Покровськводоканала» про передачу в безкоштовну оренду Головному управлінню національної поліції в Донецькій області Toyota Camry. Депутатів зібрали терміново після публікації «Наших грошей» про купівлю машини місцевим водоканалом в одній з найдорожчих комплектацій цієї марки авто.

На сесії міськради мер Покровська Руслан Требушкін пояснив, що місто вирішило зробити подарунок керівництву поліції Донецької області у відповідь за оновлення автопарку для місцевих поліцейських. Купити авто за програмою «Правопорядок» мерія не встигла, тому його закупив водоканал по переговорній процедурі. За даними ЗМІ, на момент проведення сесії не було інформації про виділення грошей на придбання машини з міського бюджету.

Головне управління поліції в Донецькій області знаходиться в Маріуполі, за 170 км від Покровська.

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