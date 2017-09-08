Як Поляков, проігнорувавши елетронний браслет – втратив 300 тисяч

Топ-5 хитрощів захисту нардепа, які не пройшли в суді

Суддя Солом’янського районного суду Владлена Лазаренко своєю ухвалою 7 вересня стягнула із народного депутата Максима Полякова 304 тис. грн в дохід держави.

304 тис грн – це застава, яку вніс за себе Поляков у липні. Суддя також визначила розмір нової застави, яку нардеп зобов’язаний внести не пізніше, ніж за 5 днів – 608 тис. грн.

Максим Поляков на засідання не прийшов, бо був у парламенті. Тож чи вноситиме заставу, поки не відомо.

Адвокат нардепа Петро Бойко прокоментував ухвалу так:

Солом’янський районний суд знаходиться під впливом НАБУ і САП. Всі забаганки, які вони там просять – вони всі задовольняються.

Пізніше Бойко навіть деталізував, наскільки правоохоронці впливають на суд, щоправда, так і не навівши доказів:

“Є проста істина, – сказав Петро Бойко. – Сюди приходять детективи, прокурори, в суд, я відверто заявляю і відповідально, з флешкою, відкривають двері, засовують цю флешку судді, суддя це все автоматом, уже готову ухвалу роздруковує і підписує”.

Втім, Спеціалізована актикорупційна прокуратура, коли просила суд звернути заставу Полякова в дохід держави, говорила про реальні порушення з боку Полякова, які тягнуть за собою звернення застави в дохід держави. “Наші гроші”, зі свого боку, також звернули увагу на ряд хитрощів захисту, зібрали їх у топ-5 і описали нижче.

Поляков одягнув “браслет” через місяць

Серед обов’язків, покладених судом на Полякова, першим було “носити електронний засіб контролю”. Ухвала підлягала негайному виконанню після її оголошення, тобто, 21 липня. Поляков одягнув браслет, але 23 серпня, через місяць після того, як суд зобов’язав його це зробити. Тобто, формально нардеп одягнув браслет, на чому наголошували його адвокати. Але зробив він це набагато пізніше, ніж був зобов’язаний.

Не прибув до правоохоронців на першу повістку про виклик

Одразу після суду 21 липня, який зобов’язав Полякова носити браслет, детектив НАБУ надіслав Полякову на електронну пошту повістку про виклик до ГУ Нацполіції, для того, щоб нардеп одягнув електронний засіб стеження. Нардепа викликали на наступний день, 22 липня, оскільки ухвала слідчого судді підлягала негайному виконанню. Таку ж повістку детектив НАБУ надіслав захисникам Полякова.

Захист Полякова скористався колізією: в ухвалі написано “підлягає негайному виконанню”, але в Кримінально-процесуальному кодексі в ч. 8 ст 135 сказано, що особа має отримати повістку про виклик не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. Тож захист заявив, що Полякову прислали повістку незаконно, не надавши три дні для підготовки.

Крім того, Поляков на суді запевняв, що повістки не отримав. А його адвокат Петро Бойко заявив, що повістку отримав, але ввечері у п’ятницю 21 липня:

Я даже не став повідомлять Полякова,- сказав Бойко. – Тому що це безглуздя, вечором і – на завтра. Це субота, у мене інші плани. Тому Поляков нічого не знав, що існує якийсь обов’язок в суботу кудись їхати.

Підстрахувався заявою про злочин

27 липня детективи таки докликалися нардепа. Однак, коли Поляков приїхав до ГУ НП в Черкаській області, то заявив, що він приїхав через депутатські повноваження – на зустріч із виборцями та бізнесом. Коли працівники НАБУ та поліцейські спробували одягнути на Полякова браслет, депутат почав обурюватися та витягнув заздалегідь написану заяву про злочин, в якій було сказано, що його діяльності як депутата перешкоджають невідомі особи. Таким чином, Поляков формально начебто і прийшов у поліцію, але разом з тим “браслета” правоохоронцям на нього так і не вдалося вдягнути.

Не здав закордонні паспорти

В ухвалі про обрання Полякову запобіжного заходу одним із пунктів прописано “здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну”. Однак досі нардеп не здав двох закордонних паспортів та третього – дипломатичного.

Його захист це пояснив так, що йому не зрозуміло, що таке “відповідний орган”.

Насправді адвокати могли би спитати в судді, про який саме “відповідний орган” йдеться – через заяву про роз’яснення. Однак вони цього не зробили. Більше того, наполягали, що це мала би робити прокуратура.

Знявся з реєстрації, отримавши виклик у поліцію

Поляков, отримавши втретє виклик до поліції, де йому хотіли одягнути електронний браслет, в першій половині серпня знявся з реєстрації в м. Умань на Черкащині, де був прописаний. І ніде не зареєструвався. По закону він має місяць, щоб знову десь зареєструватися. В нього ще є кілька днів, щоб це зробити. На останньому судовому засіданні Поляков вказав, що тимчасово проживає в Києві.

Формально зняття з реєстрації не є порушенням закону, однак це була певна хитрість – адже електронний браслет правоохоронці можуть одягнути людині або за місцем реєстрації, або за місцем проживання.

Адвокати Полякова свої вчинки називали відповіддю на дії детективів та прокурорів, якими “допускалися порушення, які дозволяли у законний спосіб не виконувати процесуальні обов’язки”. Проте палких промов захисту суд усе-таки не оцінив.

Нагадаємо, Максим Поляков є фігурантом так званої “бурштинової справи Полякова та Розенблата” щодо незаконного видобутку бурштину. 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 людей, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здісненні видобутку бурштину в Україні. Дана операція відбулася за співпраці з ФБР

За версією слідства, злочин вчинено за участі нардепів. Встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Як стверджує САП, слідство встановило щонайменше 5 епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних нардепів, отримали від представника іноземної коспанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти пішли на ініціювання депутатами змін до законів, підгтовки законопроектів та їх внесення до ВР, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури.

НАБУ зараз досліджує обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення Полякова, який став власником активів “у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами”.

Блог від: Аліна Стрижак, «Наші гроші»

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