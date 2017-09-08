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«Укртрансгаз» за чверть мільярда замовив двигуни для компресорних станцій, чию реконструкцію Путін робить непотрібною

08 Вересня 2017

ПАТ «Укртрансгаз» 5 вересня уклало угоду з ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» ДК «Укроборонпром» про придбання газотурбінних двигунів на 271,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 вересня поставлять три газотурбінних двигуна ДГ90Л2.1 потужністю 16 МВт на рамі за ТУ У 29.1-31821381-018:2009 за специфікацією Г90108252 по 90,50 млн грн.

У комплекти входять запчастини, інструменти, приладдя та експлуатаційна документація. Гарантійний строк становить півтора роки використання або п’ять років зберігання.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, бо єдиним ексклюзивним розробником і виробником таких двигунів є «Зоря»-«Машпроект». Вони потрібні для заміни застарілих ГТД ДЖ-59Л під час ремонту газоперекачувальних агрегатів ГПУ-16 компресорних станцій «Південнобузька», «Ананьїв» і «Задніпровська».

Нагадаємо, у вересні 2016 року «Укртрансгаз» оголосив тендери щодо реконструкції цих компресорних станцій на очікувану суму 4,12 млрд грн. Це відбулось, коли перший віце-прем’єр Степан Кубів зробив спробу вивести «Укртрансгаз» з-під контролю «Нафтогазу України» до сфери управління очолюваного ним Міністерства економічного розвитку. Тодішній голова «Укртрансгазу» Ігор Прокопів не заперечував проти такого розвитку подій. Також він заявив, що основним підрядником із реконструкції має стати держпідприємство «Зоря»-«Машпроект». Воно підпорядковане «Укроборонопрому», а директором заводу є Костянтин Картошкін. До цього він із 2009 року очолював «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.

Однак зрештою Мінекономрозвитку не отримало контролю над «Укртрансгазом», «Зоря»-«Машпроект» не прийшла на торги, а згодом усі три тендери, виграні ПАТ Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» Костянтина Григоришина і Вадима Новінського, взагалі відмінили через домовленість Володимира Путіна і Реджепа Ердогана будувати «Турецький потік». Цей трубопровід по дну Чорного моря вже побудовано на чверть і у випадку запуску він майже повністю перебере на себе обсяги газу, які Росія нині качає через Україну. У такому випадку реконструйовані нині станції «Укртрансгазу» будуть не потрібні.

Нещодавно президентом «Укртрансгазу» став Павел Станчак, виходець із польської держкомпанії «PGNiG».

Про необхідність «Укртрансгазу» закуповувати різне устаткування для реконструкції газопроводів останнім часом заявляли Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, голова СБУ Василь Грицак.

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