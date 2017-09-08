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У Держрезерву є дизель для локомотивів, однак уряд і «Укрзалізниця» не звертались за допомогою (додано)

08 Вересня 2017

(додано повідомлення голови “ЦЗВ” Віталія Цвігуна)

У Держрезерві є можливість забезпечити «Укрзалізницю» дизельним паливом, але відповідного звернення до установи не було. Про це повідомив голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук, коментуючи у мережі «Фейсбук» кризову ситуацію в «Укрзалізниці».

«Держрезерв готовий підставити плече в кризових ситуаціях але до нас ніхто не звертався! Буде рішення КМУ ми його виконаємо протягом 24 годин», – заявив Мосійчук.

Мова йде за кризову ситуацію в «Укрзалізниці», у якій фактично не залишилось жодних запасів дизельного палива для локомотивів.

У зв’язку з цим філія «Центр забезпечення виробництва» 7 вересня провела переговорну процедуру по закупівлі палива у компаній «Трейд коммодіті», «Анвітрейд» та «Елемент нафта» на 1,40 млрд грн. по ціні від 23 150 до 23 450 грн./т.  За даними сайту «Enkorr», гуртові ціни в Україні на дизпаливо зараз становлять 23 330 грн./т.

Переговорну процедуру залізниця обґрунтувала відсутністю діючих договорів поставки дизельного палива на регіональні філії і як наслідок існує «ймовірність припинення руху залізничного транспорту, що може призвести до значних негативних економічних та соціальних наслідків, а також негативно вплине на обороноздатність держави в умовах збройного конфлікту».

Це обґрунтування диссонує з законом про публічні закупівлі. Згідно п.3 ч.2 ст. 35, для проведення переговорної процедури формулювання «може призвести» не є достатнім. Надзвичайна ситуація повинна вже мати місце, призвести до негативних наслідків, а сама закупівля повинна здійснюватись виключно задля усунення наслідків надзвичайної ситуації, а не перешкоджання її виникненню.

У свою чергу аналогічна ситуація була на «Укрзалізниці» рівно рік тому. Але тоді за відсутності запасів дизпалива уряд розпорядженням від 27.09.2016 №698-р дозволив Держрезерву відпустити паливо «у порядку тимчасового позичання з поверненням до 1 грудня 2016 р. із сплатою щомісяця 0,9 відсотка вартості дизельного пального за користування таким пальним і наданням фінансової гарантії щодо його повернення».

Також у ст.3 закону «Про державний матеріальний резерв» визначено, що Держрезерв призначається «для надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, підприємствам, установам і організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання важливих видів сировини і паливно-енергетичних ресурсів».

Таким чином для отримання палива від Державного резерву державній «Укрзалізниці» не треба було проводити жодних переговорних процедур.

Нагадаємо, останню успішну закупівлю дизпалива на відкритих торгах філія «Центр забезпечення виробництва» провела у лютому 2017 року. Після того низка відкритих торгів була відмінена з різних причин, у тому числі і через оскарження учасниками ринку формули прив’язки до ринкових котирувань та курсу валюти. На думку бізнесу, у тендерних формулюваннях зберігалась можливість для тиску з боку замовника на постачальників для отримання неправомірної вигоди за своєчасний розрахунок по вже поставленому паливу.

Останній раз тендери були відмінені у серпні. Тоді всі учасники торгів оскаржили в АМКУ один одного на предмет правильності оформлення банківської гарантії на участь в торгах. Антимонопольний комітет тоді задовольнив скаргу «ОККО».

Нова порція відкритих торгів на загальну суму 3,38 млрд грн. призначена залізницею на жовтень.

Після оприлюднення цієї інформації голова філії ЦЗВ Віталій Цвігун з посиланням на закон про резерв пояснив, що умови позичання палива у Держрезерву є більш дорогими і менш вигідними у порівнянні з відомою процедурою позичання в борг зі штрафами.

У 2016 році «Укрзалізниця» відмовилась від позики палива у Держрезерву через якість пропонованого товару. За словами Цвігуна, резерв міг позичити паливо з терміном придатності 5 років, і залізниця мала повернути таке саме.

«Але в зв’язку зі змінами техрегламентів інших норм, ми купуємо і використовуємо паливо Євро 4 та Евро5, термін придатності якого 1 рік. Тобто, повернути товар, який ми взяли, ми просто не змогли б», – завважив керівник ЦЗВ.

Цвігун повідомив, що цього року «ми також звернулись в Кабмін, враховуючи складнощі минулого року – з відповідними правками». Рішення очікується.

Разом з тим, позичити паливо не у Держрезерву, а на ринку залізниці теж не вдалось.

«Тиждень тому ми провели переговори з усіма учасниками ринку про взяття в борг до 50 тис тонн. палива абсолютно без штрафних санкцій. П’ять учасників ринку сказали що готові дати від 5 до 15 тис тонн кожен. Але через пару днів частина з них передумала, а частина пообіцяла ресурс тільки в кінці місяця, а частина встановила неприйнятні штрафні санкції», – повідомив голова закупівельного підрозділу залізниці.

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