У 3,6 мільйонів Філатову обійдуться гастролюючий по Росії Alekseev, Сердючка, «Караоке на майдані» і фуршет до Дня міста

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08 Вересня 2017

Alekseev виступить у Дніпрі відразу після туру по Росії, яка віджала у України Крим і Донбас

КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради 18 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Святковий мікс» послуги з організації і проведення заходу «День міста» за 3,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підрядник 9 вересня організує на Фестивальному причалі (Січеславська набережна) виступи Вєрка Сердючки, артиста Alekseev і кавер-гурту із технічним забезпеченням та двома ведучими. Також біля Дніпровського державного цирку проведуть «Караоке на майдані» за участі Ігоря Кондратюка. Крім того, о 21.00 відбудеться фуршет на 150 осіб.

Ціна угоди включає виконання райдерів, сувеніри, декоративне оформлення тощо.

Замовник не опублікував у складі договору детальний кошторис, тому вартість виступів артистів невідома, як і решта статей витрат.

Первинні пропозиції переможця та єдиного конкурента ТОВ «Подія Евент» дорівнювали очікуваній вартості закупівлі в 3,65 млн грн. Але під час аукціону фірма «Святковий мікс» знизила ціну на відсоток, що й стало формальною економією на тендері.

Дніпровський «Святковий мікс», створений 12 липня, тобто за п’ять днів до оголошення тендеру, належить Лілії Коскор. Свого часу вона очолювала Красногвардійську районну у м. Дніпропетровську організацію політичної партії «Союз Лівих Сил». А в 2015 році була координатором проекту «Kozak Worldwide Travel», організованого ТОВ продюсерське об’єднання «Дія» Андрія Букача. Останнє мало спільні номери телефону із ТОВ «Подія Істейт» Вадима Грініна, Сергія Браги і Валентини Танцюри та ТОВ «Вінет Телеком» Дениса Євстігнєєва, яке організовувало святкування 8 березня за 1,95 млн грн.

Нинішній суперник «Подія Евент» Дениса Павлова вказав у держреєстрі номер телефону +380567943045. Його використовують ТОВ «Дія Лайт» Юрія Танцюри і ТОВ «Дніпро Істейт» вищезгаданого Сергія Браги.

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