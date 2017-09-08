Одесит продав «Укргазвидобуванню» німецьких автокранів на 158 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 11 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Креін Юкреін» великовантажних автомобілів на 158,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять дев’ять автокранів Tadano ATF40G-2 на спеціальному шасі Євро 5 4х4 вантажопідйомністю 40 т із телескопічною стрілою довжиною 35 м по 17,60 млн грн.

Виробником цих автокранів 2017 року випуску є «Tadano Faun GmbH» (Німеччина).

Гарантійний строк становить рік. Також підрядник проведе навчання двох кранівників.

Ціна угоди на десять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 175,86 млн грн.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Торговий дім «Армада Лтд» Вадима Єрмолаєва і ТОВ «Мазервел Трейд Юкрейн» панамського офшора «Motherwell Trade», причому ніхто з учасників не знижував ціну під час аукціону.

Фірма «Креін Юкреін» з Одещини зі статутним капіталом 922 грн. належить одеситу Олександру Цигаріну. Він також володів нині ліквідованим ПП «Кайлас» одноосібно та був співзасновником ТОВ «Одіссей Моторс» (у стані припинення) разом із Богданом Зеленським і Євгеном Сілічем.

Із 2015 року переможець отримав чотири маленькі підряди ДП «Одеський морський торговельний порт» і КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради на 851 тис грн.

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