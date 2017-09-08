«Мирноградвугілля» за 4 мільйона найняло видобувати вугілля фірму з орбіти свого екс-керівника

Державне підприємство «Мирноградвугілля» (м. Мирноград, Донецька обл.) 07 серпня за результатами переговорної процедури уклало з ТОВ «Східвуглесервіс» договір підряду на виконання робіт з видобутку вугілля вартістю 3,80 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено послуги з видобутку 3256 тон вугілля з 1-ї південної лави пл.k5 ВП «Шахта Центральна». Розрахунки показують, що видобуток тони вугілля коштує 1167 грн.

Договір буде діяти до кінця 2018 року. Джерелом фінансування робіт є власні кошти замовника. Лава ВП «Шахта Центральна» містить вугілля газової групи.

За умовами укладеного договору всі роботи виконуватимуться з використанням устаткування підрядника, а вугілля, видобуте в процесі виконання робіт, буде власністю «Мирноградвугілля».

Працівники підрядника повинні виконувати нормативні документи з техніки безпеки, правила внутрішнього розпорядку шахти, а також усі накази, вказівки і розпорядження відповідальних працівників замовника з питань техніки безпеки. При цьому, державне підприємство проведе геолого-маркшейдерське роботи, а також забезпечить власними силами загально шахтне енергозбереження, водопостачання та водовідлив, спуск, доставку та видачу обладнання і матеріалів, транспортування гірничої маси, табельний облік, банно-пральне обслуговування, видачу світильників, саморятівників, приладів контролю газу метану та багато іншого.

За даними системи «Прозорро», «Мирноградвугілля» є єдиним державним вугледобувним підприємством, яке з початку року замовляло послуги з видобутку вугілля на своїх шахтах. 1 вересня держпідприємство оголосило ще один тендер на закупівлю аналогічних послуг з очікуваною вартістю 3,80 млн грн.

ТОВ «Східвуглесервіс» було зареєстровано в листопаді 2016 р. в Покровську та з того часу уклало з ДП «Мирноградвугілля» (єдиний державний замовник товариства) п’ять угод на загальну суму 9,80 млн грн. Всі договори були укладені за неконкурентними процедурами.

Засновниками ТОВ «Східвуглесервіс» зі статутним капіталом в 50 тис грн. є киянин Валерій Коломієць та мешканець Покровська Анатолій Махонько, який одночасно є директором фірми. Адресою місцезнаходження товариства є адреса місця проживання Махонька в Покровську. Останній також є директором ТОВ «Дон-Агроінвест» (м. Покровськ), щодо якого ще в 2011 році було порушено справу про банкрутство.

В свою чергу, засновником ТОВ «Дон-Агроінвест» є Костянтин Кисельов, який на протязі 2016 та січня – липня 2017 р. був заступником директора з виробництва ДП «Мирноградвугілля», а ще раніше – директором ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (м. Родинське). В 2014році він був поновлений на посаді керівника шахти через суд, після цього на підприємстві з’явилися бійці батальйону «Дніпро-1», фінансову підтримку якому тоді надавала Дніпропетровська ОДА на чолі з Ігорем Коломойським. В 2015 році Кисельов був арештований СБУ за підозрою в розтраті вугілля, яке належало приватній компанії. Але згодом його відпустили без висунення звинувачень.

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