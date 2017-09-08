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Лісгосп заплатить півмільйона за простій двох вагонів, які 5 місяців перевіряли митники

08 Вересня 2017

ДП «Клавдієвське лісове господарство» (Київська обл.) програло в апеляції справу за позовом регіональної філії «Львівська залізниця» щодо стягнення 480 тис. грн за простій двох вагонів лісгоспу у період перевірки їх митниками з травня по жовтень 2016 року. Про це свідчить постанова Київського апеляційного господарського суду від 29 серпня 2017 року.

Як свідчать матеріали справи, два вагони деревини Клавдієвського лісгоспу з кінцевим призначенням – станція Захонь (Угорщина), прибули на прикордонну станцію Батьово наприкінці травня 2016 року. За заявкою Закарпатської митниці ДФС ці вагони відчепили для огляду.

У результаті прикордонники не виявили серед вантажу іншої продукції, окрім деревини. Однак через кілька днів митники перевірили також вагу вантажу і зафіксували, що вона перевищує прописану у перевізних документах.

У зв’язку з цим вагони відправили на станцію Колчино для огляду експертом Закарпатської торгово-промислової палати.

Цього разу провели повне вивантаження вагонів, після чого, 27 жовтня, не виявивши порушень, вантаж відправили за маршрутом.

«Львівська залізниця» звернулась до суду з позовом, у якому зазначила, що  вагони простоювали на її станціях з 21 травня по 27 жовтня. Протягом цього часу залізничники нарахували лісгоспу додаткові збори та платежі (плату за простій вагонів, зберігання вантажів, маневрові роботи і повідомлення). Загалом, підрахували у «Львівській залізниці», набігло 480 тис. грн.

Розглянувши матеріали справи, суд першої інстанції позовні вимоги «Укрзалізниці» задовольнив.

До аналогічного висновку дійшла і колегія суддів апеляційного суду. При цьому, зауважила колегія суддів, оскільки при затримці вагонів митники не виявили порушень, Клавдієвський лісгосп може захистити свої права у порядку ст. 30 Митного кодексу України (відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників).

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