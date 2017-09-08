ФГВФ готує розпродаж кредитів на 13 мільярдів з дисконтом 90% через «американців», перші в черзі – «порошенківці»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 19 вересня планує продати права вимоги за кредитами банків на суму 13 млрд грн. Про це пише «Finbalance».

Заплановано продати права вимоги за позиками, які були раніше видані низкою банків (Дельта, ВіЕйБі, Київська Русь, Єврогазбанк, Златобанк, Актив-Банк), а потім передані ними в заставу Національному банку під рефінансування. Нині ці позики сконцентровані в двох пулах, загальна стартова ціна яких встановлена в сумі 1,41 млрд грн. Таким чином, дисконт складає 90%.

Ці кредитні пули будуть реалізовані через ТОВ «Дебтекс Україна» і ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» – українські «дочки» американських компаній «Debt Exchange Inc» (DebtX) і «First Financial Network» (FFN).

Інвестиційна група «ICU» вже публічно заявила, що один з її фондів назбирав 5 млрд грн. для участі в аукціоні з продажу активів банків-банкрутів, що пройде на майданчику «FFN».

«ICU» є близькою до президента Петра Порошенка, компанія займалась продажем російських активів «Рошену». Співвласниками «ICU» до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева (у 2014-2016 роках задекларувала 100 млн грн доходу від продажу частки в ICU) та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. Управляючий директор «ICU» Макар Пасенюк – фінансовий радник президента Порошенка.

Директором-розпорядником Фонду гарантування є Костянтин Ворушилін, діти якого є міноритарними акціонерами «Міжнародного інвестиційного банку», який підконтрольний Порошенку і де Ворушилін працював до приходу у ФГВФО, це свій пакет в цьому банку він передав своїм дітям.

Нагадаємо, до створення ТОВ «Дебтекс Україна» і ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» були причетні юристи, які можливо належать до оточення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, який опікується судовою реформою.

За даними держреєстру, бенефіціарами «Дебтекс Україна» є американці Брюс Гансел, Дж. Кінгслі Грінленд, Томас Гудвін, а директором – Сергій Синявський. Бенефіціари «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» – Блісс А. Морріс, Джон А. Морріс, а директор – Хілл Бенджамін. Станом на останній день липня згаданий Сергій Синявський був директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ «ММК-Фінанс Трекінг», яке на вказану дату було зареєстроване за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2 №43. За цією ж адресою масової реєстрації наразі прописане ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» –номінальний «конкурент» очолюваного Синявським «Дебтекс Україна».

Крім того, «ММК-Фінанс Трекінг» є одним із засновників ТОВ «Амерікан Фінаншіал Груп-Україна» (з 02.08.2017 – в стані припинення). 25 липня Нацкомфінпослуг ухвалило рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у цій фірмі, після того, як перевірка комісії не виявила представників компанії за місцем реєстрації. Синявський станом на 15.06.2017 був директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Амерікан Фінаншіал Груп-Україна».

Відмітимо, що «американцям» дали право продавати мільярдні пули без конкурсу. Також ФГВФО і НБУ не повідомляли, якою логікою керувалися, формуючи кредитні пули. Крім того, досі не оприлюднено умови, на яких умовах «DebtX» і «FFN» співпрацюють НБУ і ФГВФО і яка вартість їх послуг.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Кредити, Нацбанк, Порошенко