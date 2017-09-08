НОВИНИ

08.09.2017

У Держрезерву є дизель для локомотивів, однак уряд і «Укрзалізниця» не звертались за допомогою (додано)

«Укртрансгаз» за чверть мільярда замовив двигуни для компресорних станцій, чию реконструкцію Путін робить непотрібною

Британські юристи захищатимуть «Нафтогаз» від «приватівців» за 3 мільйони євро

Лісгосп заплатить півмільйона за простій двох вагонів, які 5 місяців перевіряли митники

Одесит продав «Укргазвидобуванню» німецьких автокранів на 158 мільйонів

«Мирноградвугілля» за 4 мільйона найняло видобувати вугілля фірму з орбіти свого екс-керівника

АМКУ забанив фірму сина «порошенківця» за змову, але вона продовжує тендерити мільйони на черевиках

ФГВФ готує розпродаж кредитів на 13 мільярдів з дисконтом 90% через «американців», перші в черзі – «порошенківці»

У 3,6 мільйонів Філатову обійдуться гастролюючий по Росії Alekseev, Сердючка, «Караоке на майдані» і фуршет до Дня міста

07.09.2017

Залізниця екстрено замовила дизелю на 1,4 мільярда у Адамовського, «медведчуківців» і автогонщика

Львівський сбушник вимагав BMW X5 у дружини поліцейського, шантажуючи вигаданим відеокомпроматом

ЧАЕС замовила кіпріотам з оточення екс-очільника «Енергоатому» досліджень на 4 мільйони

Вінниця дала 7 мільйонів на сквер «Ліверпуль» із «Бітлами» за 1,7 мільйона

Таємний ремонт мосту в Дніпрі батьком секретаря міськради подорожчав у півтора рази – до чверті мільярда

Поляки віддадуть одеситам третину зі 148 кредитних мільйонів на секретний ремонт волинської траси

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

ФГВФ готує розпродаж кредитів на 13 мільярдів з дисконтом 90% через «американців», перші в черзі – «порошенківці»

08 Вересня 2017

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 19 вересня планує продати права вимоги за кредитами банків на суму 13 млрд грн. Про це пише «Finbalance».

Заплановано продати права вимоги за позиками, які були раніше видані низкою банків (Дельта, ВіЕйБі, Київська Русь, Єврогазбанк, Златобанк, Актив-Банк), а потім передані ними в заставу Національному банку під рефінансування. Нині ці позики сконцентровані в двох пулах, загальна стартова ціна яких встановлена в сумі 1,41 млрд грн. Таким чином, дисконт складає 90%.

Ці кредитні пули будуть реалізовані через ТОВ «Дебтекс Україна» і ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» – українські «дочки» американських компаній «Debt Exchange Inc» (DebtX) і «First Financial Network» (FFN).

Інвестиційна група «ICU» вже публічно заявила, що один з її фондів назбирав 5 млрд грн. для участі в аукціоні з продажу активів банків-банкрутів, що пройде на майданчику «FFN».

«ICU» є близькою до президента Петра Порошенка, компанія займалась продажем російських активів «Рошену». Співвласниками «ICU» до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева (у 2014-2016 роках задекларувала 100 млн грн доходу від продажу частки в ICU) та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. Управляючий директор «ICU» Макар Пасенюк – фінансовий радник президента Порошенка.

Директором-розпорядником Фонду гарантування є Костянтин Ворушилін, діти якого є міноритарними акціонерами «Міжнародного інвестиційного банку», який підконтрольний Порошенку і де  Ворушилін працював до приходу у ФГВФО, це свій пакет в цьому банку він передав своїм дітям.

Нагадаємо, до створення ТОВ «Дебтекс Україна» і ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» були причетні юристи, які можливо належать до оточення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, який опікується судовою реформою.

За даними держреєстру, бенефіціарами «Дебтекс Україна» є американці Брюс Гансел, Дж. Кінгслі Грінленд, Томас Гудвін, а директором – Сергій Синявський. Бенефіціари «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» – Блісс А. Морріс, Джон А. Морріс, а директор – Хілл Бенджамін. Станом на останній день липня згаданий Сергій Синявський був директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ «ММК-Фінанс Трекінг», яке на вказану дату було зареєстроване за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2 №43. За цією ж адресою масової реєстрації наразі прописане ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» –номінальний «конкурент» очолюваного Синявським «Дебтекс Україна».

Крім того, «ММК-Фінанс Трекінг» є одним із засновників ТОВ «Амерікан Фінаншіал Груп-Україна» (з 02.08.2017 – в стані припинення). 25 липня Нацкомфінпослуг ухвалило рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у цій фірмі, після того, як перевірка комісії не виявила представників компанії за місцем реєстрації. Синявський станом на 15.06.2017 був директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Амерікан Фінаншіал Груп-Україна».

Відмітимо, що «американцям» дали право продавати мільярдні пули без конкурсу. Також ФГВФО і НБУ не повідомляли, якою логікою керувалися, формуючи кредитні пули. Крім того, досі не оприлюднено умови, на яких умовах «DebtX» і «FFN» співпрацюють НБУ і ФГВФО і яка вартість їх послуг.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Як Поляков, проігнорувавши елетронний браслет – втратив 300 тисяч
08 Вересня 2017

Дубневичів мають рвати
01 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.09.2017

Ужгород Лісгосп заплатить півмільйона за простій двох вагонів, які 5 місяців перевіряли митники

Донецьк «Мирноградвугілля» за 4 мільйона найняло видобувати вугілля фірму з орбіти свого екс-керівника

Дніпро У 3,6 мільйонів Філатову обійдуться гастролюючий по Росії Alekseev, Сердючка, «Караоке на майдані» і фуршет до Дня міста

07.09.2017

Львів Львівський сбушник вимагав BMW X5 у дружини поліцейського, шантажуючи вигаданим відеокомпроматом

Вінниця Вінниця дала 7 мільйонів на сквер «Ліверпуль» із «Бітлами» за 1,7 мільйона

Дніпро Таємний ремонт мосту в Дніпрі батьком секретаря міськради подорожчав у півтора рази – до чверті мільярда

Луцьк Поляки віддадуть одеситам третину зі 148 кредитних мільйонів на секретний ремонт волинської траси

Львів «Розпіарений» Луценком митник-хабарник відбувся штрафом, а озвучений розмір хабара зменшився вчетверо

Донецьк Краматорська мерія замовила ремонту на 2 мільйона фірмі з кубла скандального секретаря Сєвєродонецька

06.09.2017

Тернопіль Відбувся дрібним штрафом чиновник Держгеокадастру, чиїм затриманням на хабарі хизувався Луценко

Донецьк Маріупольська мерія почала швиденько відгороджуватися в обхід рішення депутатів та «Прозорро»

Донецьк Сільрада на Донбасі закупила дитячий комплекс у депутата сусідньої міськради

05.09.2017

Львів Лісники дали партнерам чиновника Львівської ОДА 85 мільйонів на цех посіву, лісорозсадник і теплиці у Брюховичах

Чернігів Головний ветеринар Чернігівщини і начальник з району отримали по 6 і 5 років за побори з підлеглих

Одеса Труханов докинув офшорникам 85 мільйонів на таємний ремонт дамби Хаджибейського лиману

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ