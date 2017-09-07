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«Укргазвидобування» відписало китайській «Beiken» два мільярди за буріння на Харківщині і Полтавщині

07 Вересня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 1 серпня за результатами тендеру уклала чотири угоди з компанією «Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd» (Китай) роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником на загальну суму $61,72 млн, або 1,93 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили буріння 24 газоконденсатних свердловин на Мелихівському ГКР у Харківській області та Котелевському ГКР і Яблунівському НГКР у Полтавській області.

Орієнтовно 11 листопада бурова бригада підрядника з 45 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування і переміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.

Вартість не вказаного виду палива зафіксовано на рівні $0,5, або 12,98 грн. із ПДВ за літр.

Сума нинішній угоди на 40% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,24 млрд грн.

Це чотири з 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд грн.

ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Вікторіос Компані» і «Drilling Energy Technics Limited» (Британія) пропонували у кілька разів нижчі ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали. Заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам.

Також за окремими з чотирьох лотів через якісь невідповідності відхилили дешевші ДП «Сміт Юкрейн» і ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України». А ТОВ «Спецмехсервіс» і ТОВ «Полтавське підприємство бурових робіт» із нижчими цінами самі відмовились від участі в закупівлі після того, як замовник виявив їхню пов’язаність.

Також у торгах брали участь ТОВ «Полтава Сервiсиз», «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія), ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть», «G-Drilling SA» (Польща), ТОВ «Горизонти», «Hydro Drilling Srl» (Італія) і «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина).

Китайська фірма «Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd», заснована у 1995 році, займається розвідкою і розробкою та надає інженерно-технічні послуги в галузі нафти і газу.

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