Таємний ремонт мосту в Дніпрі батьком секретаря міськради подорожчав у півтора рази – до чверті мільярда

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Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради 15 серпня уклав угоду з ТОВ «Завод Майстер-Профі» про додаткові роботи з капітального ремонту автодорожнього мосту №2 через Дніпро на 71,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді 2016 року ця фірма отримала підряд вартістю 177,79 млн грн. щодо ремонту Центрального мосту, який мала завершити до кінця 2017 року. Тоді ані договір, ані кошториси не були оприлюднені, бо тендер проводився ще у «Віснику держзакупівель».

Тепер за переговорною процедурою замовили додаткові роботи, а саме: перевлаштування електромереж, заміну опор контактної мережі, ремонт і посилення дефектних балок, розбирання і влаштування мостового полотна, усунення провалу проїжджої частини біля стояна №40, монтаж зовнішнього електроосвітлення. Спершу усе це мали виконати цьогоріч, але згодом строк виконання було продовжено до кінця 2018 року.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 7,50 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 850 тис грн.

Таким чином, сумарна вартість об’єкту за обома підрядами складе 249,38 млн грн.

Засновником «Завод Майстер-Профі» є Євген Самойленко, а керівником – Михайло Світлинець. Останній раніше керував ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», яке було записане на ТОВ «Юніком Капітал» Михайла Тульчинського, Лариси Флакс і Дмитра Мішалова – батька секретаря Дніпропетровської міськради В’ячеслава Мішалова.

Тульчинський, Флакс і Дмитро Мішалов також є бенефіціарами ТОВ «Майстер-Буд».

В’ячеслав Мішалов свого часу був засновником ТОВ «Фрегат ТВ» та ТОВ «Фрегат СП».

Також бізнес-партнером Мішалова-молодшого по ТОВ «Колокол» був Геннадій Корбан.

До міськради Дніпра В’ячеслав Мішалов потрапив від партії «Самопоміч». У електронній декларації він вказав наявність банківських вкладів і готівки на 12 млн грн. і близько $2 млн у іноземних валютах.

Його батько Дмитро Мішалов раніше був відомий як перший віце-президент компанії «ПриватЛенд». Представник «Привату» Борис Філатов у 2015 р. став мером Дніпра. Раніше спільний бізнес з Мішаловим також мав екс-голова адміністрації президента Борис Ложкін. Бізнес-партнером Ложкіна був нинішній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Після обрання Мішалова-молодшого депутатом у 2015 р. фірма його батька «Майстер-буд» виграла підрядів міськради та облдержадміністрації на 558,55 млн грн.

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