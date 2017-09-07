«Розпіарений» Луценком митник-хабарник відбувся штрафом, а озвучений розмір хабара зменшився вчетверо

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07 Вересня 2017

Володимир Шокало

Колишній заступником начальника Львівської митниці ДФС України Володимир Шокало засуджений до штрафу у розмірі 8500 грн за пропонування $10 тис хабара за закриття проти нього кримінального провадження. Про це свідчить вирок Сихівського райсуду м. Львова від 28 серпня.

17 березня Шокало, який на той момент тимчасово в порядку ротації виконував обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС, був затриманий на автостоянці у Львові під час передачі хабара військовому прокурору Львівського гарнізону Владиславу Савинцю і заступнику начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області Святославу Боброву.

Шокало хотів, щоб останні сприяли закриттю іншого кримінального провадження проти нього і ще двох службовців Львівської митниці – начальника цієї митниці Левка Прокіпчука і замначальника Андрія Тодощука, з якими він тимчасово виконував обов’язки керівного складу Івано-Франківської митниці ДФС.

Як відомо, у червні 2016 року прокуратура Львівського гарнізону розпочала розслідування за підозрою в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова в отриманні $15 тис хабара. У рамках цього розслідування досліджувалися факти отримання хабарів також Шокалом та двома іншими вказаними митниками. У подальшому зібрані дані щодо останніх було виділено в окреме провадження, яке і намагався закрити Шокало.

Військовий прокурор Савинець у суді заявив, що Шокало пропонував їм $10 тис хабара, а також у подальшому щомісячні платежі у такому ж розмірі. Детальніше про попередні зустрічі сторін по цій справі читайте тут.

Генпрокурор Юрій Луценко у день затримання Шокала прозвітував у себе у Facebook, що митник передавав $40 тис хабара.

Аналогічно, у березневих ухвалах по цій справі теж фігурує $40 тис, а не $10 тис.

Зауважимо також, що Шокалу спочатку інкримінувалася ч.3 ст.369 КК (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), яка передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Однак засудили митника по значно м’якішій статті – ч.1 ст.369-2 КК, яка передбачає штраф від 3400 до 8500 грн або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Шокало повністю визнав свою вину та надав суду пояснення, аналогічні фабулі обвинувачення.

Суд визнав його винним по ч.1 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), і засудив до 8500 грн штрафу із позбавленням на 3 роки займати посади в органах ДФС, органах державної влади та місцевого самоврядування.

$10 тис хабара суд конфіскував у дохід держави.

Під час ухвалення рішення суд врахував «вчинення обвинуваченим злочину невеликої тяжкості, особу обвинуваченого», зокрема, те, що він раніше не судимий, виключно позитивно характеризується за місцем проживання та попереднім місцем праці, має численні подяки та нагороди, добровільно звільнився з ДФС, а також має на утриманні батьків-пенсіонерів та двох малолітніх дітей, щиро покаявся.

Вирок ще не набув законної сили. У сторін ще є час для подачі апеляції.

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