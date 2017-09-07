Поляки віддадуть одеситам третину зі 148 кредитних мільйонів на секретний ремонт волинської траси

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Служба автомобільних доріг у Волинській області 4 вересня за результатами тендеру замовила компанії «Drog-Bud Sp. z o. o.» (Польща) проектування та капітальний ремонт автодороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне за 4,81 млн євро, або 147,66 млн грн. без ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2019 року трасу відремонтують на ділянці км 0+420 – 13+420 довжиною 13 км у середньому по 11,36 млн грн. за кілометр.

Закупівля проводиться згідно договору між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року, за яким не менше 60% вартості має припадати на товари, роботи і послуги польського походження.

Субпідрядник ТОВ «Шляховик-97» виконає робіт на 39% вартості підряду, а саме влаштування дорожнього одягу та освітлення, ремонт штучних споруд тощо. Відгук-рекомендацію йому видало ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного. Останнє надасть полякам послуги пересувної випробувальної лабораторії, а техніку вони мають власну.

Оскільки проектування тільки замовляють, підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані. Це не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу і мости – 8 років, на водопропускні труби – 6 років, на дорожнє огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки.

Ціна угоди на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,48 млн євро.

У торгах також брали участь польські компанії «Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.» (Мінськ-Мазовецький), «UNIBEP S.A.» та «IDS-BUD S.A.».

«Дрог-Буд» поруч із польськими адресою та реєстраційним номером вказала український номер телефону 380963807340, який використовує львівське ТОВ «Дрог-Буд Україна». Партнерами польської фірми там є поляк Пйотр Савицький, Оксана Палант із Київщини та львів’яни Олександра Яцик і Валерій П’ятак. Кінцевими бенефіціарами українського підприємства значаться поляки Здзіслав Ян Новак і Марія Барбара Кендзьор.

П’ятак раніше був заступником голови Львівської ОДА Петра Олійника і депутатом Львівської міськради від партії «Наша Україна». У 2015 р. П’ятак висувався в облраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Фірмою «Шляховик-97» володіє і керує Олександр Леонідович Бойко з Одещини. Особа з такими ПІБ зареєстрована як інженер-консультант у сфері дорожнього будівництва.

За даними системи «YouControl», у 2016 і 2004 роках директором фірми деякий час працював Іван Ханчевський, нинішній заступник з ремонту та експлуатаційного утримання начальника Одеської САД Олега Вариводи.

У 2010 році компанію очолював Сергiй Мiндолiн, теперішній депутат Біляївської райради Одеської області від партії «Наш край».

А при її заснуванні у 1997 році керівником був Костянтин Кіосе, який до 2016 року керував ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

У 2008-2009 роках «Шляховик-97»  виграв тендерів на 201,86 млн грн., майже всі – в Одеської САД. А після довгої перерви у травні 2017 року отримав єдиний підряд Гніздичівської селищної ради Львівської області щодо поставки асфальту на 57 тис грн.

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