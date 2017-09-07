Львівський сбушник вимагав BMW X5 у дружини поліцейського, шантажуючи вигаданим відеокомпроматом

Військова прокуратура Львівського гарнізону повідомила, що 22 серпня 2017 року задокументувала вимагання старшим оперуповноваженим одного з відділів УСБУ в Львівській області від власника одного з розважальних закладів Львова 10 тис. дол. та перереєстрацію права власності на транспортний засіб BMW X5 на підставну особу.

Натомість він обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження та подальшого безперешкодного функціонування закладу, йдеться в прес-релізі.

«Наші гроші. Львів» із судових ухвал з’ясували нові подробиці затримання.

Так, капітан СБУ Ігор Масик 14 серпня прийшов до розважального закладу «Bristol», що на проспекті Свободи, 19 у Львові для зустрічі із його засновницею (ТОВ «Бристоль 101»). Згідно із судовою ухвалою, на ноутбуці він продемонстрував компрометуючі для неї відеозаписи з вигаданими подіями. І, заявивши про її великі проблеми, вимагав гроші.

Під час наступних зустрічей, Масик домовився із власницею «Bristol» про те, що вона передасть йому BMW X5 2007 року випуску, яке належить її чоловікові. Останній, як виявилось, працює інспектором управління поліції Львова. Середня ринкова вартість BMW X5, вказано в документі, становить майже 486 тис. грн.

Автомобіль мали переписати не на Масика, а іншого чоловіка, який нібито «не був обізнаним у протиправній діяльності» і в подальшому мав переписати автомобіль на працівника СБУ.

Договір купівлі-продажу на авто за майже 486 тис. грн підписали 22 серпня. При цьому гроші чоловік власниці «Bristol» не отримав.

23 серпня Ігорю Масику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання). Того ж дня суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн.

В рамках цього провадження (№42017140410000066 від 27.06.2017) 28 серпня суд арештував предмети та документи, які були вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, мобільні телефони, паспорт, посвідчення, чорнові записи, договір купівлі-продажу та інше. 29 серпня суд надав тимчасовий доступ до матеріалів іншого кримінального провадження № 12017140060003107 від 27.07.2017, які знаходяться у Залізничному відділі поліції ГУ НП у Львівській області, оскільки вони «мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування та можуть бути доказами у провадженні».

За словами народного депутата Володимира Парасюка, Ігор Масик вимагав щомісячну данину у керівника Жовківського лісового господарства. Генпрокуратура ж звинувачувала Парасюка у викраденні Масика. Сам Парасюк натомість заявляв, що нікого не викрадав, а «доставив в управління СБУ корупціонера, який вимагав хабар від працівників лісництва».

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