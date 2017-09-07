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Краматорська мерія замовила ремонту на 2 мільйона фірмі з кубла скандального секретаря Сєвєродонецька

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Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому (Донецька обл.) 5 вересня за неконкурентною процедурою уклало угоди з ТОВ «Сільвер Бріз» щодо ремонтних робіт в навчально-виховних закладах м.Лиман на суму 1,78  млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Було укладено дві угоди. Перша передбачає капремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №3 за 866 тис грн. Другий договір передбачає також капремонт покрівлі з її утепленням в  НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеню» за 918 тис грн.

Роботи за обома угодами потрібно закінчити до 30 листопада, гарантійний термін склав один рік. А наявності коштів місцевого бюджету УКБ Краматорського міськвиконкому виплатить підряднику 50% авансу.

«Сільвер Бріз» було зареєстроване в травні в 2016 року в м. Ірпінь Київської області на Віталія Залівана. Протягом наступного року двічі змінила власників, поки в квітні її власником став мешканець Сєвєродонецька Луганської області Андрій Дробот. Фірма також змінила реєстрацію на Сєвєродонецьк, при внесені змін до реєстру вона вказала контактний номер – 0956873353. Цей номер телефону вказаний також як контактний громадської організації «Центр цивільного розвитку Сєвєродонетчини», засновниками якого є Ілля Соломенний та Ігор Князь. Останній донедавна очолював КП «Сєвєродонецьккомунсервис», він також входить до числа засновників Місцевий благодійний фонд «Григорія сковороди», де засновниками також є дружина секретаря Сєвродонецької міськради Ігоря Буткова – Олена, та їх  сини Максим і Олег. Очолює фонд вже згаданий Ілля Соломенний.

Крім того, за місцем реєстрації УСілвер Бріз»  по вул. Б. Ліщини, б 35-А також прописане ТОВ «Вектора 3000», яке раніше очолював Князь, а зараз підписантом є Соломенний.

Нагадаємо, раніше прокуратура відкрила кримінальну справу проти секретаря Сєвєродонецької місьради Буткова, який не вніс до декларації інформацію про інвестиції на понад 3 мільйона гривень.

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