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ЧАЕС замовила кіпріотам з оточення екс-очільника «Енергоатому» досліджень на 4 мільйони

07 Вересня 2017

ДСП «Чорнобильська АЕС» 9 серпня за результатами тендеру замовило компанії «Velero Limited» (Кіпр) науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу за 3,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року виконають дослідження на тему «Створення пілотної установки та проведення випробувань маловідходної технології переробки рідких радіоактивних відходів (РРВ) на кубовому залишку та радіоактивно-забруднених водах ДСП ЧАЕС».

Сюди входять такі статі витрат:

  • 1,52 млн грн. – оплата праці та відрахування в бюджет,
  • 931 тис грн. – комплектуючі для створення установки,
  • 762 тис грн. – накладні витрати,
  • 356 тис грн. – матеріали та обладнання для проведення випробувань,
  • 328 тис грн. – службові відрядження.

Ціна угоди на 22% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,00 млн грн.

Методика технологічного процесу виділення радіоактивного кобальту і цезію з РРВ торік була передана «Velero Limited» фірмою SIA «AMTO Technology» (Латвія). Остання належить белізькому офшору «Ларден Лімітед» («Larden Limited») і володіє 88% акцій одного з нинішніх конкурентів – українського ПрАТ «Електропівденмонтаж-10».

Також у торгах брали участь компанія «Meridiсan» (США) і ТОВ «НВП «Екcорб» (Росія).

Американська «Meridiсan» скаржилась в АМКУ на ідентичність поданих «Velero Limited» і «Електропівденмонтаж-10» патентів, які належать «AMTO Technology». Однак скарга не була оплачена, тож адмінколегія не стала її розглядати.

Наглядову раду «Електропівденмонтаж-10» очолює Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.

У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом із латвійською «Амто Технолоджи» заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.

У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.

Поліція підозрює службових осіб «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Із квітня нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

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