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«Центренерго» заплатить ще мільйон юристам, які замінили радників Порошенка в спорі з «Mercuria» за $4 млн

06 Вересня 2017

ПАТ «Центренерго» 18 серпня уклало угоду з ТОВ «Астапов і партнери» на юридичні послуги вартістю 960 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про послуги юристів по спору «Центренерго» з міжнародним трейдером «Mercuria Energy Trading SA» щодо поставок південно-африканського вугілля в Україну в 2015 році. Тоді українська сторона завважила, що якість вугілля по прибутті в одеський порт була нібито нижчою, ніж від проб, які брали в порту ПАР при відплитті вантажу. Відтак «Центренерго» подала до Лондонського міжнародного третейського суду позов до «Mercuria» на суму $3,98 млн.

Це вже друга угода «Центренерго» з «Астапов і партнери», укладена з фірмою по переговорній процедурі як виконувачем основної угоди. Перша вартістю 2,40 млн грн. була укладена у квітні 2017 року за результатами відкритих торгів. Тоді заявка «Астапова» виявилась найдешевшої з п’яти учасників, одним з яких було ТОВ «Авеллум партнерс».

«Авеллум партнерс» були юридичними радниками президента Петра Порошенка по створенню віргінського офшору «Prime Asset Partners» для нібито подальшого продажу компанії «Рошен». Керівник «Авеллум Партнерс» Микола Стеценко входить до наглядової ради банку «Авангард», що належить управляючим директорам компанії «ICU» Костянтину Стеценку і Макару Пасенюку.

Саме з «Авеллум партнерс» «Центренерго» за попередній рік уклала дві угоди по 950 тис грн. кожна і ще одну на 480 тис грн. саме для представництва своїх інтересів в спорі з «Mercuria». Всі три угоди на загальну суму 2,38 млн грн. радники Порошенка отримали без проведення відкритих торгів.

Перші відкриті торги по спору за африканське вугілля «Центренерго» спробувало провести у лютому 2017 року. Тоді держпідприємство відхилило заявку «Ей.Джи.Ей та партнери» та «Ілляшев та Партнери», допустивши до участі лише «Авеллум».  Після цього тендер довелось відмінити і оголосити нові торги.

На квітневих торгах «Астапов» і адвокатське об’єднання «Ей.Джи.Ей та партнери» оскаржували в АМКУ дискримінаційні вимоги тендеру, і після їх пом’якшення «Астапов» виграв відкриті торги, знизивши ціну пропозиції на 200 тис грн. у порівнянні з «Авеллумом».

В останньому договорі «Центренерго» з «Астапов і партнери» вказано, що ставки всіх юристів різного рівня становлять 8 тис грн. за годину і є просто результатом ділення загальної ціни угоди на обумовлену кількість годин роботи юристів (120).

В січневому договорі з «Авеллум партнерс» були вказані різні ставки. Найбільші у партнерів по 14 тис грн. за годину, у молодших юристів – 3,5-4,5 тис грн.

ТОВ «Астапов і партнери» записане на кіпрську компанію «Скід роу пропертіз енд інвестментс лтд», чиїм бенефіціаром вказаний фізособа-підприємець Артем Кузьменко з міста Славутич Київської області. На нього також записана фірма ТОВ «УМТ+», яка з 2014 року виграла тендери на поставку медичної техніки до лікарень по всій Україні на 68,40 млн грн.

Заступником голови Наглядової ради «Центренерго» від Фонду держмайна є Олександр Візірь – колишній помічник першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

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