Святаш виграв у свого дилера 31 мільйон Одеської поліції на автівки Renault

Головне управління Національної поліції в Одеській області 11 серпня за результатами тендеру замовило ІП «АІС Авто-Юг» легкових автомобілів на 30,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За програмою «Безпечна Одещина» на 2017-2018 роки до цієї осені мали поставити 77 білих хетчбеків Renault Sandero Stepway Suta 15H 5R Євро 5 по 399 тис грн.

Автомобілі 2017 року випуску мусять бути обладнані світлодіодними панелями-балками з маяками «Стріла118-42Led-150», радіостанціями Motorola DM1400 і зовнішніми антенами на магнітній основі та розфарбовані за схемою поліції. Гарантія становить п’ять років або 100 тис км.

Без додаткового обладнання ця модель продається по 372 тис грн., тобто на 7% дешевше.

Вона базово оснащена фронтальними подушками безпеки для водія та переднього пасажира, антиблокувальною системою гальмування, кондиціонером і магнітолою.

Ціна угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,75 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Одеську «АІС Авто-Юг» заведено на кіпрський офшор «Радолін Трейдінг Лімітед» («Radolin Trading Limited»), кінцевим бенефіціаром є кіпріотка Марія Чатзіантона, а директором – Володимир Ольховик. Вона входить у групу компаній «АІС», пов’язану з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим.

Київський «Інтер Авто-Трейдинг» Андрія Шпака зі статутним капіталом 1 тис грн. є дилером ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» Олега Шаблатовича і Лариси Святаш – матері Дмитра Святаша. Крім того, суперник торгує автобусами різних виробників.

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