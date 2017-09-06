Сільрада на Донбасі закупила дитячий комплекс у депутата сусідньої міськради

Микільська сільрада (Донецька обл.) 4 вересня за неконкурентною процедурою уклала угоду з ТОВ «Росквіт» щодо постачання дитячого ігрового комплексу вартістю 32 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ігровий комплекс потрібно поставити 30 вересня за адресою вул. Центральна 81б, с. Микільське Волноваського району. Замовник не оприлюднив складові ігрового комплексу та їх вартість. В договорі тільки вказано, що оплата буде проведена протягом 15 робочих днів з моменту отримання комплексу.

«Росквіт» належить Марині Передерий із сусіднього міста Вугледар, очолює фірму її чоловік Олександр Передерий, який також оформлений як ФОП. Він є депутатом Вугледарської міськради від «Опозиційного блоку».

За даними «Прозоро», зареєстроване на початку 2016 року «Росквіт» вже отримало державних замовлень на 2,84 млн грн. Всі вони були отримані від організацій та установ Донецької області.

Передерий також є співзасновником ТОВ «Ідеал» та ТОВ «Єврообладнання».

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