Нацгвардія взулась на 50 мільйонів у нової фірми «Талану», бо стару оштрафував АМКУ

Військова частина 3078 Національної гвардії України 10 серпня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Таланпром» про постачання взуття на 50,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 35 тис пар черевиків з високими берцями із литтєвою підошвою: 20 тис пар – демісезонних типу А за ТУ 15.2-072-00034022:2016 по 1 500 грн. і 15 тис пар – літніх типу В за ТУ 15.2-00034022-175:2017 по 1 350 грн.

У квітні Міноборони замовляло тип А і тип В за такими ж цінами.

Замовник буде оплачувати товар протягом трьох місяців після прийняття на свій склад.

«Таланпром» із м. Ромни отримав підряд без конкуренції, тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі дорівнює нулю. Цією фірмою володіють Валентина Лаврик і київське ТОВ «Таланлегпром» Оксани та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Після початку бойових дій на Донбасі «Таланлегпром» став основним постачальником взуття для армії України. У 2015 році він отримав від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн.

Натомість сам переможець «Таланпром» у серпні взяв єдині два підряди на 284 тис грн.

Нагадаємо, у червні Одеське обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало «Таланлегпром» і ТОВ «ТД «Укрлегсировина» за тендерну змову в 2010-2011 роках на 117 тис грн. кожну. Після остаточного проходження всіх процедур АМКУ мав внести цих фірм у «чорний список» компаній, яким забороняється участь у тендерах.

Торік львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».

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