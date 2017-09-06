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Маріупольська мерія почала швиденько відгороджуватися в обхід рішення депутатів та «Прозорро»

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Виконавчий комітет Маріупольської міськради (Донецька обл.) 5 серпня по неконкуретній процедурі уклав угоду з ТОВ «Фірма «А.В.Т.» щодо монтажу системи контролю управління доступу вартістю 162,00 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Систему контролю потрібно змонтувати з матеріалів фірми до 30 листопада. Замовник в угоді не вказав, яку саме матиме форму контроль управління доступу, сама угода була розміщена під рубрикою «Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів».

До угоди виконком також додав доповідну записку заступника міського голови Маріуполя, керуючого справами виконкому Ярослава Хотнянського на адресу першого заступника міського голови Олександра Голтвенка, в якій той вказав на необхідність укласти угоду з «Фірма «А.В.Т.» без застосування електронної системи закупівель «Прозорро». Він це пояснив метою виконання програми соціально-економічного розвитку Маріуполя в 2017-2018 роках у найкоротші терміни та недопущення випадків, які можуть загрожувати безпеці працівників виконкому та відвідувачам. Укладання угоди, за словами Хотнянського, дозволить організувати пропускний режим та контроль доступу до адмінбудівлі.

Нагадаємо, раніше Маріупольська міськрада знизила до порогові суми закупівлі послуг до 3 тис грн.

ТОВ «Фірма «А.В.Т.» зареєстрована на маріупольців Олександра Роянова та Сергія Соломіна. Фірм аотримала замовлень в Маріуполі на 431,64 тис грн. Вона встановлювала систему відеоспостереження для Управління СБУ в Донецькій області та встановлювала сигналізацію на низці  комунальних підприємств Маріуполя.

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