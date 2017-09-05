За порушення презумпції невинуватості слідчого вивели зі справи ліквідаторки банку, підозрюваної у хабарі $5 млн

Старшого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Андрія Гуджала відведено від участі у кримінальному провадженні за підозрою співробітниці Фонду гарантування вкладів фізосіб Юлії Приходько в отриманні $5 млн хабара. Відповідну ухвалу 23 серпня затвердив слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Олег Білоцерківець.

Суд дійшов висновку про наявність обставин, які в сукупності викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості слідчого Гуджала у даному провадженні.

Зокрема, у повідомленні про підозру та в клопотанні про застосування запобіжного заходу він посилається на обставини, як такі, що безспірні та вже доведені. Такі дії є неприпустимими, вказує суд, оскільки є суттєвим порушенням прав особи, вина якої ще не доведена у встановленому законом порядку.

Крім того, слідчий з порушенням строків, а в деяких випадках взагалі залишав без реагування клопотання захисника Приходько.

Слідчий суддя зазначив, що презумпція невинуватості може порушатись не лише суддею або судом, а й іншими державними органами влади, включаючи прокуратуру. Особливо це трапляється тоді, коли прокурор виконує квазісудову функцію, адже він ухвалює рішення стосовно клопотань заявника про відхилення обвинувачень на етапі досудового розслідування, процедура якого перебуває під його повним контролем, зазначив суддя.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 1 серпня суд наклав арешт на грошові кошти $469 тис Приходько в «Укргазбанку», а також на вилучену у неї за різними адресами готівку і прикраси (майже $39 тис, 1575 євро, 121 тис грн, 810 польських злотих, 186 тис російських рублів і 500 білоруських рублів) та готівку, що була у неї в сумці при затриманні (85 тис грн, $1670 і 190 євро). Раніше, у червні та липні суд також арештував квартиру та автомобіль Lexus підозрюваної.

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