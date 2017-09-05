Виставковий будинок Ляшка записано на його сестру Лоліту, а мерседес Росіти – на Розова

Протягом 2016-2017 років лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який формально ніколи не мав бізнесу, придбав будинок за 15 млн грн, ще один – за 5 млн грн купила його цивільна дружина Росіта. Про це йдеться у сюжеті Надії Бурдей в телепрограмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Будинок Ляшка у елітному Козині схований за парканом, заввишки щонайменше два метри і її суворо охороняють.

Водночас, є у Ляшка окремий будинок, де він приймає журналістів. У 2014 році нардеп вперше показав своє помешкання кореспондентам каналу ICTV. Показав сад, город, завів у будинок й щиро зізнався: останні гроші витратив на це іще недобудоване помешкання. Відтак, якщо нардеп витратив гроші і придбав нерухомість – вона мала б з’явитися у декларації ще 2014 року, або в наступних роках, але немає.

Адже будинок, який у 2014 році Ляшко демонстрував журналістам – нині вже добудований – записаний від самого початку на молодшу сестру дружини Ляшка – Лоліту Федотову. Росіта Сайранен переконує, що будинок купила її сестра: «Взяла кредит і купила». Тобто, слова Олега Ляшка про останні гроші – черговий перфоманс для журналістів.

Саме із цього будинку на автомобілі Mercedes GL 550 регулярно виїжджає дружина Ляшка – Росіта Сайранен. Як і будинок, автомобіль відсутній в декларації нардепа. Офіційно Mercedes записаний на близького до представників радикальної партії – Антона Розова.

Ще одна незадекларована автівка Toyota Land Cruiser, на якій нардеп Андрій Лозовий із Олегом Ляшком приїхали під МВС в день зняття депутатської недоторканності. Автівка записана на Лоліту Федотову.

Сам Олег Ляшко пересувається на незадекларованому броньованому Cadillac Escaladе. Нагадаємо, журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» вже фіксували, як зранку із двору Олега Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе. Такого автомобіля у декларації нардепа немає, однак раніше Ляшка вже неодноразово фіксували на цій автівці біля ВРУ. Офіційно авто записано на радника Ляшка – Олександра Гулака. Він є членом Радикальної партії й навіть у 2014 році балотувався у народні депутати та не пройшов. У заяві до ЦВК чоловік не вказав місце роботи, лише зазначив, що тимчасово не працює.



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