«Укргазвидобування» зекономило третину на спецвантажівках КрАЗ від Прилуцького заводу за 55 мільйонів

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ПАТ «Укргазвидобування» 23 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Білтім» спеціальних вантажних автомобілів на 54,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 13 агрегатів кислотної обробки свердловин АНЦ-32/50 із триплунжерним насосом ЗПН-32М на повнопривідному шасі КрАЗ-63221 Євро-5 6х6 з односкатною ошиновкою по 4,20 млн грн.

Агрегати, виготовлені ТОВ «Проектно-виробнича компанія «Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин» у 2017 році, потрібні для перевезення і нагнітання у свердловину інгібованої соляної кислоти та її розчинів під час обробки призабійної зони.

На сайті виробника ця модель на іншому шасі КрАЗ-65053 коштує 6,46 млн грн.

Ціна угоди на 31% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 79,30 млн грн., причому сам переможець під час аукціону знизив ціну на 29%.

Пропозиція ТОВ «Спец-Ком-Сервис» була на 0,1% дешевшою, але її відхилили через невідповідність технічним вимогам тендерної документації.

Дорожчими конкурентами були вищезгаданий виробник «ПВК «КБ Пожспецмаш», ТОВ «ВО «Енергомашкомплект», ПАТ «ВО «Автотранспортник» і ТОВ «Д Лайт».

Столичний «Білтім» належить Наталії Мариновській, директором є Григорій Попескул.

Мариновська також володіє боярським ТОВ «Тета» із Дмитром Вовком, а Попескул – київським ТОВ «ССС-Енерго» з Ігорем Титаренком і росіянином Сергієм Кірією.

Усього із жовтня 2014 року переможець виграв два тендери «Укргазвидобування» на 8,92 млн грн.

Засновниками «ПВК «КБ Пожспецмаш» із м. Прилуки Чернігівської обл. є Андрій Обиходенко з Житомирщини і Віктор Постол із смт. Ладан під Прилуками. Раніше партнером Постола по фірмі була Неля Кузьміна.

Виробник прописаний по вул. Костянтинівська, 199А. За даними Прилуцької міськради, фактичним землекористувачем ділянки за цією адресою та власником розташованих там об’єктів нерухомості є той самий «Білтім». Дилер і виробник також мають спільний сайт.

Нагадаємо, у смт. Ладан також знаходиться ТОВ «ТК Пожмашина», утворене на рештках державного підприємства «Пожспецмаш». Із обома був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання торік обшукували у зв’язку з тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді. Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком».

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