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Труханов докинув офшорникам 85 мільйонів на таємний ремонт дамби Хаджибейського лиману

05 Вересня 2017

Управління капітального будівництва Одеської міськради 28 серпня за результатами  тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» капітальний ремонт дамби Хаджибейського лиману за 85,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня 2018 року на ділянці довжиною 1,5 км розберуть хвилевідбійну стінку і залізобетонні блоки, розрівняють розбитий залізобетон по укосу, влаштують підстильний шар із гранвідсіву, протифільтруючі екрани з геотекстильних матеріалів та мембран, протиерозійні матраци з бетоном, хвилевідбійні блоки на основі з плит тощо. Також змонтують електрообладнання та зовнішнє освітлення. Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить 30 років, на інші роботи – три роки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 5,11 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще трохи більше відсотка – 1,11 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 86,17 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Як і тепер, на перших торгах єдиним конкурентом нинішнього переможця «БК «Промбудсервіс» було ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, яке цього разу не знижувало ціну під час аукціону. Однак тоді обидві фірми відхилили: першу – за статут, сканований із копії замість оригіналу, а другу – за відгук, який не співпав з аналогічним договором. Тендер довелось відмінити.

«БК «Промбудсервіс» з Одещини записано на кіпрську компанію «Френвер Файненс Лімітед» («Frenver Finance Limited»). Зараз директором є Олексій Белосохов, а до того ним був Валерій Дробінко, з яким вони деякий час чергувалися.

У серпні 2016 року фірма вже вигравала підряд щодо капремонту дамби Хаджибейського лиману вартістю 39,40 млн грн., хід якого можна побачити на відео за посиланням.

Нагадаємо, раніше дамбу, яка йде вздовж Об’їзної дороги, підсипали будівельним сміттям. У разі її прориву може затопити весь перешийок між лиманом і морем. Там знаходяться Поля Зрошення, Одеський НПЗ, нафтобази, Нафтова гавань, житло, а також Сухий порт – автомайданчик ТОВ «Євротермінал», пов’язаного з Олександром Жуковим і Геннадієм Трухановим (докладніше у статі «Дао Озопулоса»).

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