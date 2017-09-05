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НАБУ вилучило у судді ВАСУ під час обшуку понад $100 тисяч готівки, частина з яких – незадекларована

05 Вересня 2017

Суддя ВАСУ Олег Голяшкін. Фото проекту «Досудилися» телепрограми «Наші гроші».

Суд наклав арешт на готівкові кошти на суму майже $100 тис, понад 5 тис євро і 430 фунтів стерлінгів, яку детективи НАБУ вилучили під час обшуку у квартирах та службовому кабінеті судді Вищого адмінсуду України Олега Голяшкіна. Про це свідчить ухвала Галицького районного суду м. Львова.

09.08.2017 під час проведення обшуку двох об’єднаних квартир по вул. Лаврська, 10 у Києві, детективи НАБУ виявили та вилучили грошові кошти: $98659, 5225 євро, 430 фунтів стерлінгів. Як вказує слідство, суддя Голяшкін не зміг підтвердити та пояснити законність набуття понад $37 тис.

Окрім того, у той же день під час проведення обшуку в службовому кабінеті судді Голяшкіна у ВАСУ детективи НАБУ вилучили $1 тис. Суддя пояснив, що дані кошти йому не належать та про них йому невідомо.

Вказані грошові кошти постановою детектива визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, порушеному по статті «Декларування недостовірної інформації».

Нагадаємо, суддя у своїй декларації за 2016 рік вказав квартиру площею 71 кв м у Києві, яка належить його матері Вірі Голяшкіній. Це квартира по вул. Лаврській, яка об’єднана із ще однією квартирою (62 кв м), що теж належить матері судді. Друга квартира у декларації судді ніяк не фігурує.

У Голяшкіних є родинна квартира у м. Слобожанське (Дніпропетровська обл.) і два гаражі там же. На трьох дітей Голяшкіна у 2012 році була оформлена квартира у м. Дніпро. У дружини судді також є квартира у Бахмутському районі Донеччини.

Крім того, Голяшкін вказав, що може безоплатно користуватися квартирою площею 86 кв м у Києві, що належить Юрію Лебедєву. Як раніше встановили журналісти телепрограми «Наші гроші», Лебедєв сам і проживає у цій квартирі. Також вони встановили, що Голяшкін претендує на службове житло у столиці.

За 2016 рік суддя Олег Голяшкін задекларував $61 тис готівки власних, і 7 тис євро – дружини. На банківських рахунках вони вказали всього 1260 грн.

За 2016 рік суддя Олег Голяшкін заробив 367 тис грн, а його дружина Олена Голяшкіна, яка навчається у Національній академії держуправління при Президентові України, – 36 тис грн стипендії. Відзначимо, що у 2015 році Олена Голяшкіна працювала секретарем судового засідання ВАСУ. Крім того,  їхній син у 2016-му отримав у подарунок 220 тис грн від іноземної громадянки Людмили Гулакової.

У квітні цього року Громадська рада доброчесності на своїй сторінці у Facebook повідомила, що «Суддя Олег Голяшкін припиняє участь у конкурсі до нового Верховного Суду, бо Колегія ВККС погодилася із висновком ГРД про невідповідність цього кандидата критеріям доброчесності та професійної етики».

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