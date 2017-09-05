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Луганські військові купили надкоштовне вугілля у екс-менеджера Немчинова

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Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганська 31 серпня оприлюднив угоди з ТОВ «Енерготранслайн» щодо закупівлі вугілля на загальну суму 193 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Всього було укладено п’ять угод на постачання 48 т он вугілля марки ГКОМ (13-100). В чотирьох угодах ціна закупівлі склала 4 176 грн./, і тільки 9 тон вугілля замовили по 3 480 грн./т.

КЕВ м. Луганська, який зараз розташовується в Слов’янську Донецької області, не оприлюднив договори, а тому не відомі деякі характеристик палива, які впливають на його ціну. При цьому, ціна закупівлі луганських військових в 1,5 рази відрізняється від закупівельних цін на ГКОМ (13-100) інших замовників:

  • КЕВ м Херсона 15 серпня уклав угоду про закупівлю цього вугілля по 2 650 грн./т. з врахуванням вартості навантаження та транспортування;
  • 18 серпня  КЗОЗ «Зарічненський районний центр ПМСД» закупив вугілля такої марки по 2 700 тис грн./т, з урахування витрат на доставку;
  • Відділ освіти Шумської міськради в кінці липня купив вугілля цієї ж марки по 2280 грн./т. В цьому випадку закупалося вугілля зольністю до 26 та вологістю до 10%.

За даними «Прозорро», «Енерготранслайн» почав постачати вугілля КЕВ Луганська з кінця 2016 року і за цей час отримав підряди на 1,47 млн грн. Всі вони були отримані за неконкуретною процедурою.

Загалом фірма почала отримувати замовлення за держкошти з липня 2015 року і за цей час їх сума склала 53,59 млн грн.

«Енерготранслайн» зареєстроване в Києву на Євгена Кітаєва та Ірину Подколзіну. Керівником в квітні 2015 року став Олександр Подколзін. Раніше він очолював ПП «ВКФ «Алмакс», яке заснував Максим Немчинов і до останнього часу був його комерційним директором, а керівником фірми його дружина Ольга  Немчинова. Раніше вона була власником та керівником «Енерготрнслайн».

Максим Немчинов

Минулого року Максим Немчинов виграв конкурс на держсекретаря міністерства енергетики та вугільної промисловості. Тоді Немчинов на цій посаді змінив Дмитра Лабоженка, якого вважали близьким до нардепа Сергія Тригубенка. Останього називали «смотрящим» за вуглепропом від першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Косенко – приятеля та бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

В грудні 2016 року суд за скаргою міністра енергетики Ігоря Насалика заборонив Кабміну призначати Немчинова на цю посаду.

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