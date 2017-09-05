Лісники дали партнерам чиновника Львівської ОДА 85 мільйонів на цех посіву, лісорозсадник і теплиці у Брюховичах

ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» Державного агентства лісових ресурсів України 28 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «ХоСаРо» реконструкцію виробничо-складських приміщень у смт. Брюховичі за 85,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року по вул. Львівська, 10 влаштують і обладнають цех посіву, теплиці та лісорозсадник. У кошторисах не вказані конкретні моделі й виробники найдорожчих найменувань спеціального обладнання, – наприклад, лінії миття касет у комплекті за 2,63 млн грн. Гарантійний строк складає 10 років.

За підсумковою відомістю ресурсів, кубометр природного рядового піску коштує 67 грн., тонна гарячекатаної арматурної сталі – 17 900 грн., що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 і щільний крупнозернистий типу А марки 1 замовили по 1 520 грн./т. У квітні його продавали гуртом за схожими цінами.

Щебінь М1000 фракції 40-70 мм придбають по 455 грн./куб м. У травні на тендері Черкаської САД він коштував у 2,5 рази дешевше – 182 грн./куб. м, однак зараз тендерні ціни часто дорівнюють ціні від «ХоСаРо».

Крім того, готові кладкові цементні й цементно-вапнякові розчини коштують 980-1 120 грн./куб. м, а готові важкі бетонні суміші – 1 001-1 418 грн./куб. м.

На заробітну плату піде 1,41 млн грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 201 тис грн.

Ціна угоди на 0,09% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 85,45 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Градобуд-Престиж» Андрія Яцури і Василя Загородного з Львівщини, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Львівська «ХоСаРо» належить місцевим підприємцям Володимиру Мазуру і Володимиру Хомі. Фірма володіє часткою у будівельному ТОВ «Укрінвестбуд». Також Хома є кінцевим бенефіціаром та основним акціонером ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», яке займається перевезеннями у Львові.

Згаданим «Укрінвестбудом» керує Михайло Винявський, який у 2004-2006 роках за екс-мера Львова Любомира Буняка виконував обов’язки директора ЛМКП «Львівводоканал».

Підписантом «Укрінвестбуду» значиться Михайло Політило – колишній заступник начальника управління капітального будівництва, який нині очолює відділ містобудівної політики департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

Усього з 2008 року переможець отримав держпідрядів на 331,71 млн грн.

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