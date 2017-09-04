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Турки виграли 411 мільйонів на ремонт дороги в Закарпатті за таємними цінами

04 Вересня 2017

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 30 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я за 410,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу Т 0718 відремонтують на ділянці км 0+000 – км 44+600 довжиною 44,6 км. Вартість ремонту становить у середньому 9,21 млн грн. за кілометр.

Виконають підготовчі роботи і поперечний дренаж, відремонтують дорожній одяг, водопропускні труби, крайкові лотки, тротуари, заїзні кишені на зупинки, з’їзди і мости, влаштують габіонові ящики, укріплять узбіччя, встановлять огородження і знаки та нанесуть розмітку.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на мости, основу дорожнього одягу і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 8,64 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже піввідсотка – 1,66 млн грн.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 433,20 млн грн.

Дорожчі конкуренти ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» не знижували ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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