Прокуратура після 12 років бездіяльності не змогла забрати землю у забудовника біля Софійського собору

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04 Вересня 2017

Вищий господарський суд залишив без задоволення касаційну скаргу зампрокурора міста Києва щодо визнання незаконним та скасування рішення Київради про передачу в оренду ТОВ «Житло-Буд» 0,1 га землі під забудову в історичній частині Києва. Про це свідчить постанова суду від 1 серпня 2017 року.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га на вул. Стрітенській, 8 у Києві, яку Київська міська рада віддала в оренду ТОВ «Житло-Буд» у квітні 2005 року. За вилучення та припинення користування цією землею Київрада проголосувала двома роками раніше.

Віддана під забудову ділянка знаходиться в історичному ареалі міста – поряд з Софійським собором, і відноситься до земель історико-культурного призначення зі спеціальним режимом використання.

Згідно з позовом заступника прокурора Києва, спірну ділянку передали в оренду під будівництво житлового будинку незаконно, оскільки це суперечить статтям ЗУ «Про охорону культурної спадщини», а також Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

З позовом про визнання незаконним та скасування пункту рішення, яким депутати віддали землю у користування «Житло-Буду», прокурор звернувся лише в кінці березня 2016 року.

При цьому, у прокуратурі зауважили, що не пропустили строку позовної давності, оскільки дізналися про незаконність рішення, лише коли вивчали матеріали проекту відведення землі та отримали матеріали звернення голови правління ОСББ «Велика Житомирська 27» (30 липня 2015 року). З самого тексту рішення, пояснив позивач, неможливо було встановити – законною чи незаконною є передача ділянки.

Нагадаємо, у травні 2016 року господарський суд Києва прийняв перше рішення у справі, яким визнав позовні вимоги необґрунтованими. У жовтні 2016 Київський апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції, визнавши договір оренди ділянки недійсним.

Однак, у лютому 2017 Вищий госпсуд скасував вже постанову апеляційної інстанції, пояснюючи, що суд не взяв до уваги заяву відповідача про сплив строку позовної давності.

Як з’ясували у Вищому суді, перший заступник прокурора міста Києва у квітні 2004 року подав протест на один з пунктів спірного рішення Київської міської ради, який та відхилила через кілька місяців. Отже, підсумували у суді, прокуратурі Києва було відомо про рішення Київради, а отже початок перебігу строку позовної давності розпочався з моменту подання протесту.

Зауважимо, що у 2004 році прокурор намагався опротестувати пункт 4 рішення, а передача в оренду землі на Стрітенський прописана у документі під пунктом 9.

Справу направили на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду, де 12 квітня 2017 року первинне рішення у справі залишено без змін.

Вдруге отримавши справу до розгляду, 1 серпня цього року Вищий госпсуд залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора.

ТОВ «Житло-Буд» належить Івану Куровському – нардепу V, VI («БЮТ»), VII (був членом фракції «Партії регіонів» з 2012 по 21 лютого 2014 року) скликань ВРУ.

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