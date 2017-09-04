Порт «Чорноморськ» хоче викинути портового оператора, який наскаржився на нього в АМКУ

Господарський суд Одеської області відхилив позов ДП «Морський торговельний порт “Чорноморськ”» проти ТОВ «Транс-Сервіс» щодо розірвання договору оренди портальних кранів та зобов’язання повернути майно. Про це свідчить рішення суду від 22 серпня 2017 року.

У жовтні 2014 року МТП «Чорноморськ» віддав у користування ТОВ «Транс-Сервіс» п’ять портальних кранів «Кондор» вартістю 54,3 млн грн (№16, 19, 57, 114, 115) терміном на 5 років.

Згідно з договором, орендна плата за базовий місяць оренди кранів становила 430 тис. грн (без ПДВ). Фірма мала забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню та псуванню.

Першу спробу розірвати договір оренди через суд держпідприємство здійснило у квітні 2017 року. Підставою для позову стали виявлені напередодні порушення експлуатації майна орендарем.

Однак, суд відмовив повністю у задоволенні позовних вимог.

Рішення було аргументовано тим, що ТОВ «Транс-Сервіс» усунуло більшу частину недоліків експлуатації, виявлених перевіркою, а також додатково повідомило порт про те, що виправить решту порушень після того, як придбає необхідні для цього запчастини.

Також на користь відповідача зіграв висновок судово-економічного дослідження, проведений за заявою керівника ТОВ «Транс-Сервіс». Як засвідчив документ, з моменту отримання майна в оренду у 2014 році по лютий 2017 року фірма-орендар витратила на ремонт кранів 4,05 млн грн, що перевищило попередньо розраховані орендодавцем витрати на 24 тис. грн.

У червні цього року «Чорноморськ» звернувся до суду вдруге з аналогічними позовними вимогами. Цього разу позивач посилався на ймовірне перевищення на 22 860 кг вантажопідйомності під час роботи одного з кранів, висновок щодо чого комісія зробила в процесі візуального огляду орендованих портальних кранів.

Ці розрахунки, у зв’язку з відсутністю первинної документації про здійснене навантаження, суд не прийняв до уваги. І, не отримавши доказів неналежного виконання договору зі сторони відповідача, відмовив у задоволенні позову.

Цікаво, що у лютому цього року, за результатами розгляду заяви «Транс-Сервісу», адмінколегія Одеського відділення АМКУ оштрафувала МТП «Чорноморськ» на 68 тис. грн за зловживання монопольним становищем, а саме – за створення нерівнозначних умов для деяких юросіб.

Йшлось, зокрема, про те, що «Чорноморськ» уклав договори про пайову участь лише з 2 із 7 портових операторів, а саме з «Транс-Сервісом» і ТОВ «Трансгрейнтермінал».

Згідно з заявою «Транс-Сервісу», компанія за цим договором сплачує на користь порту $1,26 за кожну тону обробленого вантажу, що впливає на собівартість послуг, а оскільки інші оператори не несуть таких витрат, – це обмежує конкурентоспроможність фірми.

Як встановила колегія, за період з червня 2014 до кінця грудня 2016 року «Транс-Сервіс» сплатив за договором про пайову участь понад 42 млн грн.

З рішення одеського АМКУ відомо, з якими портовими операторами «Чорноморськ» не укладав договори про пайову участь в утриманні інфраструктури порту. Це ТОВ «Сокомак Україна», швейцарське ТОВ «СП «Рисоіл Термінал», ТОВ «Мілленіум 2003», яку пов’язують з Ігорем Коломойським, СП ТОВ «Трансбалктермінал» екс-нардепа IV-VII скликань ВРУ Андрія Веревського та ТОВ «Гамма Трансбан».

100% «Гамма Трансбан» належать кіпрському офшору «ЕСТХ Лімітед», який також є власником ТОВ «СП “Термінал”». Серед засновників останнього раніше числились російські компанії «Уралкалій», «Сільвініт», «Міжнародна калійна компанія», СП «Кама». В історії керівників «Гамма Трансбан» числився також Олег Єрьоменко – син колишнього очільника МТП «Чорноморськ» Анатолія Єрьоменка.

Власником ТОВ «Транс-Сервіс» є Олександр Баткін. У 2014 році компанія орендувала у Чорноморського порту не лише крани, але й нежитлові приміщення складу №8 загальною площею 22113 кв м, що на вул. Сухомлинського, 32. На той час керівником порту був Юрій Крук.

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