Міськрада на Донбасі закупила без тендеру паливо у свого депутата-опікуна

Виконавчий комітет Білицької міської ради м. Добропілля (Донецька обл.) 21 серпня за не конкурсною процедурою уклав угоду з ФОП Селіваров Геннадій Борисович щодо постачання палива на 124 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Закуплено 1179 л бензину марки А-95 Преміум за ціною 24,50 грн./л. Також ФОП поставить 1000 л бензину А-92 по 22,70 грн./л, та 3200 л дизпалива вартістю 22,50 грн./л. За даними «Консалтингової групи А-95», вказані ціни близькі до ринкових роздрібних цін на дату укладення угоди.

Договір передбачає оплату протягом 30 днів з моменту отримання товару.

Геннадій Селіваров (на фото) в 2010 році був обраний депутатом Добропільської міськради від партії регіонів. Він також став депутатом цієї міськради на виборах в 2015 році, тепер вказаний як безпартійний. В міськраді очолює комісію з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання земельних ресурсів, закріплений за територіально-виборчими округами міста Білицьке, де сам і проживає. Він також є співвласником низки фірм: ТОВ «Добтехпал», ТОВ «Краснет», ТОВ «Доненергопром».

Брат Селіварова Андрій був народним депутатом від Партії регіонів. Перед депутатством Андрій Селіваров який перед депутатством займав посаду заступника директора «АРС-Холдинг», брав участь у штурмі офісу «Дніпроенерго» у розпал боротьби за компанію між групами Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова.

За даними системи «Прозорро», ФОП Селіваров отримав замовлень за бюджетні кошти на 2,62 млн грн.

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