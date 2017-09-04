НОВИНИ

04.09.2017

Турки виграли 411 мільйонів на ремонт дороги в Закарпатті за таємними цінами

Міськрада на Донбасі закупила без тендеру паливо у свого депутата-опікуна

Армія за 53 мільйони відремонтує санітарно-транспортний літак «Рятунчик»

Лікарня в прифронтовій Попасній замовила ремонт фірмі з кримінальним шлейфом з оточення Дунаєва

Порт «Чорноморськ» хоче викинути портового оператора, який наскаржився на нього в АМКУ

Прокуратура після 12 років бездіяльності не змогла забрати землю у забудовника біля Софійського собору

Гідрографи за 2,4 мільйона купили рекордно дорогий антрацит від терористів ОРДЛО

Міноборони за 46 мільйонів замовило пожежних машин на МАЗах

8,9 мільярда минулого тижня

01.09.2017

Новачок із тисячним статутником без торгів і цін узяв 98 мільйонів за кілометр дороги на Чернівеччині

Член виконкому Кернеса виграв у депутата Кернеса 91 мільйон на секретний слоновник зоопарку Кернеса

Южненський морпорт замовив харків’янам французький автобус за 12 мільйонів

Луганські військові за два місяці уклали з ексклюзивним підприємцем 167 допорогових угод на 2 мільйони

Армія відписала будівельникам «ОККО» 100 мільйонів на ремонт штабу в Одесі за низькими цінами

Прокуратура не змогла скасувати голосування депутатів про надання 429 гектарів бурштину «радикалам»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Міноборони за 46 мільйонів замовило пожежних машин на МАЗах

04 Вересня 2017

Міністерство оборони України 31 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Тітал» пожежно-рятувальних автомобілів на 46,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 грудня поставлять дев’ять пожежних автоцистерн АЦ-5,5-60 на повнопривідному шасі MA3-5434X3 4×4 (Білорусь) із двигуном ЯМЗ-65651 Євро 3 (Росія) по 5,15 млн грн.

На сайті «Компанії Тітал» дані про таку модель відсутні. Вони будуть виготовлені цьогоріч та оснащені стаціонарним лафетним стволом Protek Style 933 із дистанційним керуванням, двома ручними комбінованими стволами Protek Style 366, поліпропіленовою цистерною на 5 тис л води та баком на 500 л піноутворювача, насосом НЦП-60/100, пожежно-технічними засобами тощо.

Загальний строк експлуатації автоцистерни становить десять років. Гарантійний строк на цистерну для води та бак для піноутворювача – десять років, на автоцистерну – два роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі 46,80 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина», яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Власниками «Компанії Тітал» є киянин Павло Брицький і Петро Брицький, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету.

Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолював Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік балотувався у  у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання торік обшукували у зв’язку іншим тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.

Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком».

Чечоткін очолює ДСНС із травня 2015 року, а до того був заступником свого попередника Зоряна Шкіряка. Той протримався на посаді півтора місяця та пішов у відставку після евакуації українців зі зруйнованого землетрусом Непалу, а згодом став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ще раніше головою ДСНС був Сергій Бочковський, якого в березні 2015 року затримали на засіданні Кабміну разом із заступником Василем Стоєцьким і досі не можуть посадити в тюрму.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Дубневичів мають рвати
01 Вересня 2017

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.09.2017

Ужгород Турки виграли 411 мільйонів на ремонт дороги в Закарпатті за таємними цінами

Донецьк Міськрада на Донбасі закупила без тендеру паливо у свого депутата-опікуна

Луганськ Лікарня в прифронтовій Попасній замовила ремонт фірмі з кримінальним шлейфом з оточення Дунаєва

Одеса Порт «Чорноморськ» хоче викинути портового оператора, який наскаржився на нього в АМКУ

Київ Прокуратура після 12 років бездіяльності не змогла забрати землю у забудовника біля Софійського собору

01.09.2017

Чернівці Новачок із тисячним статутником без торгів і цін узяв 98 мільйонів за кілометр дороги на Чернівеччині

Харків Член виконкому Кернеса виграв у депутата Кернеса 91 мільйон на секретний слоновник зоопарку Кернеса

Одеса Южненський морпорт замовив харків’янам французький автобус за 12 мільйонів

Луганськ Луганські військові за два місяці уклали з ексклюзивним підприємцем 167 допорогових угод на 2 мільйони

Одеса Армія відписала будівельникам «ОККО» 100 мільйонів на ремонт штабу в Одесі за низькими цінами

Житомир Прокуратура не змогла скасувати голосування депутатів про надання 429 гектарів бурштину «радикалам»

Харків «Харківстандартметрологія» на чолі з депутатом Запорізької облради купила Toyota Camry за 840 тисяч

31.08.2017

І-Франк «Приватівець» подолав 8 мільярдів на напівтаємному ремонті доріг Франківщини

Київ «Труханівці» під карними справами взяли чверть мільярда на секретний ремонт вулиці на Дарниці

Київ Суд вирішив, що вимагання 10 тисяч податковою начальницею – це шахрайство, і присудив 850 грн штрафу

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ