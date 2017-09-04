Міноборони за 46 мільйонів замовило пожежних машин на МАЗах

Міністерство оборони України 31 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Тітал» пожежно-рятувальних автомобілів на 46,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 грудня поставлять дев’ять пожежних автоцистерн АЦ-5,5-60 на повнопривідному шасі MA3-5434X3 4×4 (Білорусь) із двигуном ЯМЗ-65651 Євро 3 (Росія) по 5,15 млн грн.

На сайті «Компанії Тітал» дані про таку модель відсутні. Вони будуть виготовлені цьогоріч та оснащені стаціонарним лафетним стволом Protek Style 933 із дистанційним керуванням, двома ручними комбінованими стволами Protek Style 366, поліпропіленовою цистерною на 5 тис л води та баком на 500 л піноутворювача, насосом НЦП-60/100, пожежно-технічними засобами тощо.

Загальний строк експлуатації автоцистерни становить десять років. Гарантійний строк на цистерну для води та бак для піноутворювача – десять років, на автоцистерну – два роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі 46,80 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина», яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Власниками «Компанії Тітал» є киянин Павло Брицький і Петро Брицький, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету.

Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолював Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік балотувався у у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання торік обшукували у зв’язку іншим тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.

Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком».

Чечоткін очолює ДСНС із травня 2015 року, а до того був заступником свого попередника Зоряна Шкіряка. Той протримався на посаді півтора місяця та пішов у відставку після евакуації українців зі зруйнованого землетрусом Непалу, а згодом став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ще раніше головою ДСНС був Сергій Бочковський, якого в березні 2015 року затримали на засіданні Кабміну разом із заступником Василем Стоєцьким і досі не можуть посадити в тюрму.

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