Лікарня в прифронтовій Попасній замовила ремонт фірмі з кримінальним шлейфом з оточення Дунаєва

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Комунальна установа «Попаснянська центральна районна лікарня» (Луганська обл.) 7 серпня за неконкуретною процедурою уклала угоду з ПП «Строй-Клуб Плюс» про виконання капітального ремонту терапевтичного відділення вартістю 299 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма повинна до 30 листопада відремонтувати відділення лікарні по вул. Базарна ,1.  Замовник зобов’язався перерахувати 30% від суми контракту авансом для закупівлі будматеріалів. Розрахунків вартості будівельних робіт комунальники не оприлюднили.

ПП «Строй-Клуб Плюс» зареєстрована в м. Лисичанську (Луганська обл.).  Власником та директором підприємства є Артем Анатолійович Калашник. Його батько, Анатолій Васильович Калашник є помічником-консультантом народного депутата Сергія Дунаєва, а раніше займав посаду заступника міського голови Лисичанська, в тому числі, й мера Сергія Дунаєва.  В 2012 році Дунаєв став народним депутатом від Партії регіонів, а зараз входить до фракції «Опозиційний блок».

Згідно даних з Державного реєстру судових рішень,  ПП «Строй-Клуб плюс»  є фігурантом низки кримінальних справ за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, завищення вартості будівельних робіт. Наприклад, прокуратура розслідує справу про зловживання  з корисних мотивів посадовцями Управління капітального будівництва Луганської ОДА, в тому числі, при укладанні угод з «Строй-Клуб Плюс».

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Одеса Армія відписала будівельникам «ОККО» 100 мільйонів на ремонт штабу в Одесі за низькими цінами

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