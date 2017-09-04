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Армія за 53 мільйони відремонтує санітарно-транспортний літак «Рятунчик»

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Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 30 серпня уклала угоду з ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром» про ремонтні послуги на 52,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня виконають капітальний ремонт санітарно-транспортного літака Ан-26 №68-06, а саме: ремонт двох авіадвигунів АИ-24ВТ, повітряних гвинтів АВ-72Т, турбореактивного двигуна РУ19А-300 і системи нейтрального газу, встановлення піротехнічних засобів, акумуляторних батарей, авіашин першої категорії та низки нових систем, виготовлення чохлів і заглушок, фарбування, укомплектування. Ціна договору також включає вартість аеронавігаційних послуг аеропорту «Жуляни».

Після надання послуг літак матиме міжремонтний ресурс 4 тис год. і 4 тис посадок, міжремонтний строк служби дев’ять років, гарантійний ресурс 1 тис год. і 500 посадок та гарантійний строк служби два роки.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі роботи виконує тільки «Завод 410 ЦА».

За даними ЗМІ, у 2015 році цей літак із неофіційною назвою «Рятунчик» відновили до льотного стану за участі волонтерів, ДП «Антонов» та інших підприємств і передали 15-й бригаді військово-транспортної авіації ВПС.

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