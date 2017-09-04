8,9 мільярда минулого тижня

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З 26 серпня по 3 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,30 тисяч закупівель на загальну суму 8,91 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,06 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 619,00 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига на ділянках: км 18+330 – км 19+386; км 41+123 – км 49+050; км 53+824 – км 57+650; км 64+300 – км 82+640; км 83+880 – км 93+000; км 93+186 – км 103+200 2. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 410,95 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я км 0+000 – км 44+600 Закарпатської області 3. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 169,00 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль на ділянці км 0+000 – км 33+266 4. Комунальна корпорація “Київавтодор” 99,09 ПП «Київшляхбуд» Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської 5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 240,65 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090802 Яблунів – Делятин на ділянці км 0+000 – км 33 + 320 6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 120,60 ТОВ «ПБС» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 КПП «Кучурган» – Біляївка – Маяки-Овідіополь, км 12+272 – км 40+207 (окремими ділянками) 7. ПАТ “Укргазвидобування” 116,97 ТОВ «Геоюніт» Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D 8. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 98,46 ТОВ «Перша Будівельна Ліга» Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600 9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 94,30 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня – Чернівці на ділянці км 33+800 – км 41 + 812 в Івано-Франківській області 10. Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» 90,51 ПАТ «Трест Житлобуд – 1» Реконструкція зони «Королівство слонів» та існуючих будівель і споруд КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (10 черга)

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