8,9 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
04 Вересня 2017
Дороги Прикарпаття, Закарпаття, Києва, Одещини, Буковини, слоновник у Харкові, сейсморозвідка родовищ «Укргазвидобування».
З 26 серпня по 3 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,30 тисяч закупівель на загальну суму 8,91 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,06 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|619,00
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига на ділянках: км 18+330 – км 19+386; км 41+123 – км 49+050; км 53+824 – км 57+650; км 64+300 – км 82+640; км 83+880 – км 93+000; км 93+186 – км 103+200
|2. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
|410,95
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я км 0+000 – км 44+600 Закарпатської області
|3. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|169,00
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль на ділянці км 0+000 – км 33+266
|4. Комунальна корпорація “Київавтодор”
|99,09
|ПП «Київшляхбуд»
|Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської
|5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|240,65
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090802 Яблунів – Делятин на ділянці км 0+000 – км 33 + 320
|6. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|120,60
|ТОВ «ПБС»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 КПП «Кучурган» – Біляївка – Маяки-Овідіополь, км 12+272 – км 40+207 (окремими ділянками)
|7. ПАТ “Укргазвидобування”
|116,97
|ТОВ «Геоюніт»
|Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D
|8. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області
|98,46
|ТОВ «Перша Будівельна Ліга»
|Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600
|9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|94,30
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня – Чернівці на ділянці км 33+800 – км 41 + 812 в Івано-Франківській області
|10. Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
|90,51
|ПАТ «Трест Житлобуд – 1»
|Реконструкція зони «Королівство слонів» та існуючих будівель і споруд КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (10 черга)
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