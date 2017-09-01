Южненський морпорт замовив харків’янам французький автобус за 12 мільйонів

ДП «Морський торговельний порт «Южний» 3 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Спецтехніка+» новий автобус за 11,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять білий міжміський туристичний автобус категорії М3 третього класу Iveco Magelys Pro Євро 6 (Франція) 2017 року випуску на 51 місце.

Він має систему контролю дорожньої розмітки, пристрій контролю режиму роботи і спальне місце водія, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду з виводом на робочий дисплей, кухню, туалет, аудіосистему, динаміки та два монітори 19″.

Водійське сидіння з пневматичною боковою підтримкою і підлокітниками регулюється по висоті, кутах нахилу, вазі та вперед/назад. Пасажирські сидіння зі зміною нахилу спинки та боковим регулюванням оснащені ременями безпеки.

Гарантійний строк становить два роки або 160 тис км пробігу.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 12,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Техкомплект» Володимира, Михайла, Миколи та Василя Онищуків (перші два – з Алушти, другі – з Києва). Їм також належить ТОВ «Мир -Автозапчастина» і кримське ТОВ «Борисфен», яке теж входить до складу засновників суперника.

Натомість дві інші фірми не допустили до аукціону. ДочП «Укр-Фестіна» не принесло довідку про банкрутство, відомості з ЄДР і відгук, а його довідка з коротким описом аналогічного договору не відповідала вимогам тендеру. ТОВ «Теплолюкс-Юг» пропонувало автобус із ведучим мостом Volvo RS1228C замість Meritor, двигуном потужністю 258 кВт замість 290 кВт, пластиковими декоративними ковпаками коліс замість сталевих, кухнею без бойлера тощо. Крім того, воно не надало довідку про антикорупційну програму, а його відгуки не містили номер і дату договору.

Харківську фірму «Спецтехніка+» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Станіслава Стецова, відомого як менеджер відділу продажів групи «Спецтехніка».

Усього з жовтня 2015 року переможець виграв тендерів на 114,40 млн грн.

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