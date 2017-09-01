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Новачок із тисячним статутником без торгів і цін узяв 98 мільйонів за кілометр дороги на Чернівеччині

01 Вересня 2017

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 28 серпня уклала угоду з ТОВ «Перша Будівельна Ліга» будівництво автодороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці за 98,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року дорогу збудуть на ділянці км 22+400 – км 23+600 довжиною 1,2 км.

Змонтують опорні частини клинів та залізобетонні балки, армують і бетонують монолітну плиту проїжджої частини, влаштують підферменні блоки, деформаційні шви проїжджої частини, шар із бітумної ґрунтовки, гідроізоляцію, монолітні тротуари, бар’єрне і перильне огородження, водовідведення та сходи, виконають берегоукріплювальні та дорожні роботи тощо.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,64 млн грн.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відмінявся через нестачу учасників. На перші торги ніхто не прийшов. У других торгах хотіли взяти участь ТОВ «ПБС» і ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія Трансмост», але їх не допустили до аукціону через якісь невідповідності кваліфікаційним критеріям, не вказані у протоколах.

Столична «Перша БудівельнаЛіга» («ПБЛ») зі статутним капіталом 1 тис грн. була створена в лютому і вперше виграла тендер. У березні вона належала Вікторії Григор’євій і Максиму Нескромному.

Віднедавна засновником і директором є кримчанин Магбет Ахмедов. Він володіє ТОВ «Ока Енерджі Україна» (припиняється), ТОВ «Рєм Констракшн» з азербайджанцями Ельміром Алієвим і Рашадом Салімлі, ТОВ «Київмонолітбуд» із киянами Олегом Рубльовим і Шахіном Ібрагімовим.

Останньому належало ТОВ «Київмоноліт Груп» (припиняється), де його партнерами були турок Ерен Махмут Метін і фірма «Евренсель Іншаат Ресторасьйон Турізм Санаї Ве Тіджарет Лімітед Шіркеті» (Турція).

У 2015 році ПАТ «Астра Банк» через суд стягнуло з Ахмедова 202 тис грн. боргу.

Разом із «ПБЛ» за адресою бул. Лесі Українки, буд. 26, офіс 304 також прописані ГО «Клуб бухгалтерів «Фінанси та податки», ТОВ «Восток-Трейд ХХІ» і ТОВ «Аудиторська фірма «Ніка-Аудит».

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