Луганські військові за два місяці уклали з ексклюзивним підприємцем 167 допорогових угод на 2 мільйони

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ 21 серпня оприлюднив про укладання за неконкуретною процедурою низки угод з ФОП Ключко Юліана Вікторівна на постачання матеріалів на загальну суму 153 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозоро»

Самі угоди КЕВ мм. Луганськ, який нині базується в Слов’янську Донецької області, не оприлюднив. Відомо лише, що військові закупили фольгоізол, брус, лінолеум та інші матеріли.

Ключко Юліана Вікторівна була зареєстрована підприємцем в Києві в лютому цього року. За даними «Прозорро», з початку липня КЕВ Луганська почав укладати з Ключко угоди про поставку електрообладнання, будматеріалів, посуду та інших товарів. За два місяці з Ключко було укладено 168 угод на загальну суму 3,22 млн грн., з яких лише одна на суму 1,08 млн грн. була проведена по відкритим торгам, а всі решта на 2,14 млн грн. – по неконкурентній процедурі допопорогових торгів

КЕВ Луганська підпорядковується Головному квартирно-експлуатаційному управлінню Генерального штабу Збройних сил України. З серпня КЕВ очолює Володимир Мізікян.

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