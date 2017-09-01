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«Харківстандартметрологія» на чолі з депутатом Запорізької облради купила Toyota Camry за 840 тисяч

01 Вересня 2017

Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 23 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Артсіті» легковий автомобіль вартістю 840 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить держпідприємству автомобіль Toyota Camry. Автівка матиме подушки безпеки, автоматичний 3-х зонний клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду зі статичною проекцією + 6.1 EGA TFT сенсорний дисплей, багатофункціональний дисплей (русифіковане меню), комбіновану шкіру з перфорацією.

У відкритих джерел є інформація, що Toyota Camry з такою комплектацією можна придбати за 846 тис грн.

Єдиним конкурентом «Артсіті» на торгах було ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній «Алмаз», чия пропозиція була вищою – 845 тис грн. Очікувана вартість склала 900 тис грн.

Харківське ТОВ «Артсіті» належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, керівник Роман Унрау.

ДП «Харківстандартметрологія» очолює Володимир Величко. Він також є депутатом Запорізької обласної ради від «Нашого краю». Величко був помічником нардепа, лідера КПУ Петра Симоненка.

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