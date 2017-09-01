Член виконкому Кернеса виграв у депутата Кернеса 91 мільйон на секретний слоновник зоопарку Кернеса

КО «Харківський зоологічний парк» 30 серпня за результатами тендеру замовила ПАТ «Трест-Житлобуд-1» десяту чергу реконструкції зони «Королівство слонів» та існуючих будівель і споруд за 90,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають звести нове і реконструювати старе приміщення, влаштувати дві котельні, басейн площею 437 кв. м, огорожу, зовнішні мережі та підпірні стіни тощо, а також благоустроїти та озеленити територію. Субпідрядником з обсягом робіт не менше 20% ціни угоди стане ПрАТ «Південспецатоменергомонтаж» («ПСАЕМ»). Гарантійний строк складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 5,28 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 1,63 млн грн.

Ціна угоди на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 93,90 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Спецбуд-3», кінцевим бенефіціаром і директором якого є депутат Харківської міськради від партії «Відродження» Віталій Ганжа.

«Трест Житлобуд – 1» належить Олександру Харченку – екс-депутату Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члену виконкому Харківської міськради. Він також володіє згаданим харківським «Південспецатоменергомонтажем».

Усього з 2008 року переможець отримав держпідрядів на 858,64 млн грн.

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