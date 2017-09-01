Армія відписала будівельникам «ОККО» 100 мільйонів на ремонт штабу в Одесі за низькими цінами

Міністерство оборони України 8 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» реконструкцію будівлі в Одесі за 99,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2018 року реконструюють учбовий корпус №3 за генпланом під штаб у військовому містечку 217 по вул. Фонтанська дорога, 14. Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, вогнезахисний склад Ендотерм 400202 коштує 147 грн./кг, тоді як у відкритих джерелах його продають по 150 грн./кг (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Дисперсія ПВА не пластифікована обійдеться у 42 грн./кг, хоча у липні на тендері КМДА вона коштувала 63 грн./кг.

Вінілову плитку LG Decotile замовили по 347 грн./кв. м. В інтернет-магазинах її продають за ціною від 373 грн./кв. м.

Ізоват 160 придбають по 1 908 грн./куб. м, тоді як на ринку він продається по 2 180 грн./куб. м.

Шуманет-БМ 600х1000х50 мм коштує 83 грн./кв. м. Виробник продає його на своєму сайті по 4,55 євро, або 137 грн./кв. м.

Панелі Daikin BYCQ140 D замовили по 8 676 грн., хоча в Одесі їх продають по 10 890 грн.

Провідні пульти керування Daikin BRC1E52A/B купляють по 4 447 грн. У Харкові їх можна знайти по 5 336 грн.

Крім того, придбають 165 комп’ютерів невідомих характеристик по 14 500 грн. і 47 сейфів по 7 124 грн.

На заробітну плату піде 8,97 млн грн., тобто дев’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще три відсотки – 3,13 млн грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 100,00 млн грн.

Переможець із найдорожчою пропозицією не знижував ціну під час торгів. Натомість усі три конкуренти пропонували на чверть нижчі ціни, проте замовник їх відхилив.

ТОВ «Будівельно-монтажний трест «Дніпро-Інвест-Буд» Олександра Лисичного і Галини Кіорчевої подало договір найму техніки без специфікації та аналогічний договір без додатків за 2014 рік замість 2015/2016/2017 років, а також не вказало у відомостях про учасника інших уповноважених осіб.

ТОВ «Вінницька будівельна компанія» («ВБК») не надало забезпечення пропозиції, документ про повноваження підписанта банківської гарантії, копію ліцензії банку, а також пропозицію та розрахунок після аукціону.

Одеське ТОВ «Виробничо-технічне підприємство УкрБудІнвест» Азарія Чараєва не принесло копію штатного розпису, оригінал відгуку, наказ про призначення керівника, лист-згоду щодо персональних даних, гарантійний лист і низку довідок та надало інші документи з недоліками.

Крім того, ТОВ «Ріст» скаржилось в АМКУ зокрема на вимогу аналогічного договору з будівельним об’ємом від 20 тис куб. м, але адмінколегія не розглянула скаргу через необґрунтованість порушення прав скаржника. Фірма не прийшла на тендер.

Львівський «БК «Прогрестехбуд» зареєстровано на ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Ваш дім». Кінцевим бенефіціаром останнього є Віталій Антонов («ОККО», концерн «ГалНафтогаз»), а засновником – кіпрський офшор «Сарубас Лімітед» (Saroubas Limited).

Усього з 2008 року переможець виграв тендерів на 225,51 млн грн., з яких 134,66 млн грн. – у нинішнього замовника.

«ВБК» очолює Микола Кравчук. Її заснували Олег Морфид і Сергій Стоянський у 2004 році на базі ЗАТ «Нафтобудсервіс». Нині вона оформлена на львівське ТОВ КУА «Актив», засновниками якого є Ігор Таранський, Анатолій Гурський, Іван Коцьо, Богдан Куспісь. Торік їй дали 45,79 млн грн. на реконструкцію клубу під штаб там само.

Раніше ЗМІ повідомляли, що частку «ВБК» має ТОВ «Універсальна інвестиційна група», яке контролюється Віталієм Антоновим. Зараз фірма-суперник зареєстрована по вул. Залізнична, 13 разом із вінницькою філією «Галнафтогазу» Антонова, для якого вона будувала автозаправні станції.

Нагадаємо, у червні місцеві ЗМІ повідомляли про пожежу в якійсь із будівель майбутнього штабу ВМСУ на Фонтанській.

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