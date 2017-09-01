Адвокат, через «гіпертонічний криз» якого перенесли суд по Полякову, до вечора «відпочивав» на роботі (фото)

Суд по зверненню в дохід держави застави нардепа Максима Полякова 31 серпня перенесли на вересень через відсутність адвокатів підозрюваного.

Як повідомив на засіданні у Солом’янському райсуді Максим Поляков, його адвокат Ярослав Білявський затримався в апеляційному суді на іншому засіданні. А адвоката Петра Бойка «забрала швидка, у нього гіпертонічний криз». Також Поляков додав, що місяць назад Бойко переніс операцію.

Як з’ясували «Наші гроші», одразу після засідання, не зважаючи на те, що обох адвокатів Полякова, за логікою, не мало би бути на робочому місці, нардеп одразу після засідання приїхав саме в адвокатську фірму «Петро Бойко та партнери». В руках нардеп тримав документи.

На запитання журналістів «Наших грошей», що підозрюваний робить в адвокатській фірмі, де начебто нема його адвокатів, нардеп відповів:

– Тут об’єднання, тут 20 адвокатів працює, – і зачинився за дверима, що ведуть до адвокатської фірми.

За три години, після закінчення робочого дня о 18.30 журналісти зафіксували, як з цього ж офісу виходить адвокат Петро Бойко та сідає на місце водія чорного лексуса.

На репліку журналістів «Ми думали, у вас гіпертонічний криз» Бойко відповів, що справді почувався погано, але в нього в офісі є канапа, він полежав, відпочив, і ось зараз їде додому.

Нагадаємо, Максим Поляков є фігурантом так званої «бурштинової справи Полякова та Розенблата» щодо незаконного видобутку бурштину. 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Дана операція відбувалась за співпраці з ФБР.

За версією слідства, злочин вчинено за участі нардепів. Встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата.

За повідомленням САП, слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти пішли на ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури.

НАБУ зараз досліджує обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення Полякова, який став власником активів «у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами».

Солом’янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тис. грн і зобов’язав носити електронний браслет. Нардеп вніс заставу, однак одягнути браслет на політика правоохоронці змогли лише з п’ятої спроби. САП розцінила це як порушення покладених на нардепа зобов’язань і попросила суд звернути заставу, внесену Поляковим, в дохід держави.

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