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Залізничники лише під загрозою криміналу стягнули з улюбленої фірми 2 мільйони за неякісні рукавиці

31 Серпня 2017

Господарський суд Харківської області стягнув з ПП «Укрзіз» на користь РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 1,9 млн грн за поставку неякісних робочих рукавиць. Про це свідчить рішення суду від 16 серпня 2017 року.

Йдеться про 194 550 пар робочих рукавиць загальною вартістю 2,02 млн грн, які «Південна залізниця» замовила ПП «Укрзіз» у січні цього року.

У березні 2017 року Нацполіція у Харківській області запідозрила, що посадовці «Південної залізниці» в результаті попередньої змови з посадовими особами ПП «Укрзіз» під час цієї закупівлі здійснили розтрату майна підприємства. Як свідчать матеріали справи, інформацію щодо поставок по договору двох перших партій товару неналежної якості слідчі отримали від оперативного джерела.

26 червня Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз склав висновок комплексної судової експертизи, який підтвердив невідповідність робочих рукавиць ГОСТу та технічним вимогам предмету закупівлі.

При цьому, з матеріалів справи відомо, що ПП «Укрзіз» разом з поставленими рукавицями, надсилало замовнику документи, які підтверджували належну якість товару.

Дещо раніше, 7 червня, у суді зареєстрували позов ПП «Укрзіз» проти «Південної залізниці» з вимогою стягнути з останньої 467 тис. грн за договором поставки рукавиць.

Зі свого боку, в кінці липня «Південна залізниця» подала зустрічний позов, у якому просила суд стягнути з ПП «Укрзіз» сплачені за договором 1,55 млн грн за неякісний товар та 403 тис. грн штрафу за його поставку.

У відповідь на зустрічний позов, ПП «Укрзіз» запропонувало врегулювати спір, уклавши мирову угоду, однак «Південна залізниця» відкинула цю пропозицію.

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив відхилити позов ПП «Укрзіз» до «Південної залізниці», однак задовольнив зустрічний позов «Південної залізниці», стягнувши з ПП «Укрзіз» загалом 1,9 млн грн.

Одноосібним власником ПП «Укрзіз» є Олексій Васюта. Заснована у грудні 2013 року фірма відома як частий переможець тендерів «Енергоатома» та філій «Української залізниці». Почала вигравати держтендери в середині 2014 року. З цього часу компанія отримала підрядів на загальну суму 50 млн грн (21 млн грн. – по ВДЗ, 29 млн грн – через «Прозорро»).

З 2008 по 2013 рік інше однойменне підприємство Васюти, засноване його батьком ТОВ «Укрзіз» (на початку 2014 переписане на громадянку Грузії Діану Наврозашвілі), натендерила у тих же замовників загалом на 64,69 млн грн.

«Південну залізницю» з 2014 року очолює Микола Уманець.

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