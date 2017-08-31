«Труханівці» під карними справами взяли чверть мільярда на секретний ремонт вулиці на Дарниці

КК «Київавтодор» 29 серпня за результатами тендеру замовила ПП «Київшляхбуд» капітальний ремонт вулиці Алма-Атинської за 248,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. відремонтують ділянку дороги від вулиці Празької до вулиці Літинської довжиною близько 3,5 км, шляхопровід через залізничні колії біля станції Ліски, дощову каналізацію та зовнішнє освітлення, укладуть трамвайні колії, влаштують контактну мережу, встановлять дорожні знаки та нанесуть розмітку.

Замовник не оприлюднив підсумкові відомості ресурсів та кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Натомість у складі пропозиції переможця завантажено кошторисний файл у форматі .imd, який можна відкрити лише за допомогою спеціалізованої програми.

Гарантійний строк на гранітні плити і бортові камені становить 15 років, на чавунні люки, зливоприймальні решітки, опорні бетонні плити від люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, металеве бар’єрне огородження, оцинковані опори зовнішнього освітлення та направляючу пішохідну огорожу, залізобетонні тротуарні плити, захист від корозії та деформаційні шви – 10 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, на водопропускні труби – 6 років, на гідроізоляцію проїжджої частини та покриття з асфальтобетону і плитки – 5 років, на розмітку двокомпонентним холодним пластиком – рік.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 41,79 млн грн.

На заробітну плату піде 8,36 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 829 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 249,95 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Автомагістраль-Південь» не допустили до торгів через невідповідність банківської гарантії вимогам тендерної документації.

«Київшляхбуд» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. У складі пропозиції він завантажив аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, також НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

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